Özgür Özel suç duyurusunu açıkladı: Murat Kapki, Mücahit Birinci’den şikayetçi oldu
Son dakika haberi... Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı Özgür Özel, dün akşam bugün saat 12:00'de yapacağını duyurduğu kritik açıklama başladı. Özel, AK Partili Mücahit Birinci'nin iş insanı Murat Kapki'ye "iftira ifadesi ver, kurtul" dediğini söyledi.
CHP lideri Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Özel, İBB soruşturmasından tutuklu bulunan Murat Kapki'nin Mücahit Birinci'den şikayetçi olduğu açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...