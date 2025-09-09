Özgür Özel ‘Tüylerim diken diken oldu, gırtlağım düğümlendi’ diyerek açıkladı

Kayyum riski ile karşı karşıya kalan ve 15 Eylül'deki kurultay davasına hazırlanan CHP lideri Özgür Özel, dün İstanbul İl Başkanlığında yaşanan kaosun ardından dikkat çeken bir röportaj verdi.

Cumhuriyet'e konuşan Özel, kurultay davasına ilişkin aylardır partinin hukukçuları ile birlikte çalıştıklarını belirterek, "Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararını hukuki bulmamak ayrı bir şey buna karşı tedbir almamak başka bir şey. Meydanı onlara bırakacak halimiz yok" dedi.

"Tüylerim diken diken oldu, gırtlağım düğümlendi"

Meselenin kritik bir yere gittiğini fark ettiklerinde delegelerin bine yakın imza toplayarak 21 Eylül'de olağanüstü kurultay kararı aldığını hatırlatan Özel, şöyle konuştu:

"Bir buçuk gün içinde delegelerimiz bine yakın imza verdi. Delegeler notere gitti, iki bin lirayı bulan bir masrafı var, imzaları verdiler. Bir buçuk günde başvuruda bulunduk. Tüylerim diken diken oldu, gırtlağım düğümlendi. Delege o kadar farkında ki meselenin, motivasyon en üst noktada. Tarihte bu görülmemiş. İstanbul il kongresini de olağanüstü topluyoruz. 540 imza toplandı. Özgür Çelik, 300 küsür oyla seçilmişti. Yani kendisine oy vermeyenler, destek için imza verdi. Bu CHP’yi bölmeye çalışanların yaptıklarının delegede, üyede, kamuoyunda çok geri teptiğinin en önemli göstergesi."

“Onlar neyi göze alırsa, fazlasını göze alırız”

Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna ve İstanbul İl Başkanlığına kayyum atanmasına ilişkin de şunları söyledi:

"İstanbul’a kayyum dadanmış. Biz oraları bırakamayız. Orduyu, polisi harekete geçirirler. Bizi buradan döve döve atarlar. O ayrı bir şey. Biz bu olmadan bu koltukları bırakmayız. Hukuk içinde her şeyi yapıyoruz. Onlar hukukun dışında neyi göze alıyorlarsa fazlasını göze alıyorum. Bu sokakları terörize etmek anlamında değil. Onlar neyi göze alırsa, fazlasını göze alırız. Çünkü bir kelime az konuşursak milleti sustururlar. O yüzden bize yakışmaz. Her şeyi göze aldık. 100 yıl önce verilen mücadele bundan kolay bir mücadele değildi."

CHP lideri, partisinin düzenlediği mitingler için de "Gittiğimiz her şehirde rekor kırıyoruz" diyerek, iktidara gözdağı verdi.