Özgür Özel: UEFA'nın Merih Demiral'a 2 maç ceza vermesi siyasi bir karardır!

Türkiye ve UEFA arasındaki "bozkurt işareti" krizi Merih Demiral'a verilen 2 maçlık ceza ile iyice derinleşti. Siyasilerden konuya ilişkin üst üste açıklamalar gelmeye devam ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, X (Twitter) hesabı üzerinden olaya ilişkin destek ve tepki mesajı paylaştı.

UEFA tarafından milli futbolcu Merih Demiral'a 2 maç ceza verilmesini hakkaniyetle bağdağmayan siyası bir karar olarak nitelendiren Özel, gerçekleştirilen itiraz ile bu kararın düzeleceğini umut ettiğini söyledi.

Özel, karar ne olursa olsun A Milli Futbol Takımı'nın bu tutuma en güzel yanıtı müsabakada vereceğini vurguladı.