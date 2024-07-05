Özgür Özel: UEFA'nın Merih Demiral'a 2 maç ceza vermesi siyasi bir karardır!
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, UEFA tarafından Merih Demiral'a verilen 2 maçlık cezayı "siyasi bir karar" olarak nitelendirdi.
Türkiye ve UEFA arasındaki "bozkurt işareti" krizi Merih Demiral'a verilen 2 maçlık ceza ile iyice derinleşti. Siyasilerden konuya ilişkin üst üste açıklamalar gelmeye devam ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, X (Twitter) hesabı üzerinden olaya ilişkin destek ve tepki mesajı paylaştı.
UEFA tarafından milli futbolcu Merih Demiral'a 2 maç ceza verilmesini hakkaniyetle bağdağmayan siyası bir karar olarak nitelendiren Özel, gerçekleştirilen itiraz ile bu kararın düzeleceğini umut ettiğini söyledi.
Özel, karar ne olursa olsun A Milli Futbol Takımı'nın bu tutuma en güzel yanıtı müsabakada vereceğini vurguladı.
UEFA’nın milli futbolcumuz Merih Demiral'a 2 maç ceza vermesi, hakkaniyetle bağdaşmayan siyasi bir karardır. İtirazımızla bu kararın düzeleceğini umuyoruz.— Özgür Özel (@eczozgurozel) July 5, 2024
Karar ne olursa olsun Milli Takımımız bu tutuma en güzel yanıtı yarınki müsabakada verecektir.