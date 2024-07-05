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Özgür Özel: UEFA'nın Merih Demiral'a 2 maç ceza vermesi siyasi bir karardır!

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, UEFA tarafından Merih Demiral'a verilen 2 maçlık cezayı "siyasi bir karar" olarak nitelendirdi.

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Türkiye ve UEFA arasındaki "bozkurt işareti" krizi Merih Demiral'a verilen 2 maçlık ceza ile iyice derinleşti. Siyasilerden konuya ilişkin üst üste açıklamalar gelmeye devam ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, X (Twitter) hesabı üzerinden olaya ilişkin destek ve tepki mesajı paylaştı.

UEFA tarafından milli futbolcu Merih Demiral'a 2 maç ceza verilmesini hakkaniyetle bağdağmayan siyası bir karar olarak nitelendiren Özel, gerçekleştirilen itiraz ile bu kararın düzeleceğini umut ettiğini söyledi.

Özel, karar ne olursa olsun A Milli Futbol Takımı'nın bu tutuma en güzel yanıtı müsabakada vereceğini vurguladı.

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