Özgür Özel ve Dilek Kaya İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu ile görüştü

İBB'ye yönelik 'terör' ve 'yolsuzluk' soruşturmaları kapsamında tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hakimlik sorgusu tamamlandı.

Hakimlikteki ifadelerin ardından İmamoğlu, CHP lideri Özgür Özel, eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu ile yaklaşık beş dakikalık bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sonrası adliyeden tekrar Saraçhane'ye geçmeye hazırlanan CHP lideri Özgür Özel, İmamoğlu’ndan ilk mesajları aktardı. Kararın açıklanmasına yaklaşık 2,5 saat olduğunu söyleyen Özgür Özel, oy kullandıktan sonra tekrar Çağlayan’a döneceğini söyledi.

'Kendisini en kötüsüne hazırladı'

Ekrem İmamoğlu ile görüşen Özgür Özel "Ekrem Bey’in morali yüksekti her zamanki gibi. Biz Ekrem İmamoğlu’na moral vermek için yanına gitmişken o söylemleriyle bize moral verdi kendisini en kötüsüne hazırladı. Ekrem İmamoğlu kendisini soran herkese selam söyledi ve herkesin güçlü olmasını istedi" dedi.