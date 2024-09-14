Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu Antalya'da bir araya geldi

CHP Antalya Milletvekili Mustafa Erdem'in kızı Burcu Erdem ve Onur Yavuz'un düğünü Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yer alan bir tesiste gerçekleştirildi.

Nikahı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek kıyarken, çiftin nikah şahitliğini ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve diğer önemli isimler yaptı.

“Ben de bir tanecik kızımı dün yurt dışına yolladım”

Törende nikah cüzdanını gelin Burcu Erdem'e teslim eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çifte bir ömür mutluluk diledi. Özel, ayrıca düğün sırasında Mustafa Erdem'e kişisel bir soru ilettiğini anlatarak, “Bu düğünden Mustafa ağabeye sorarak öğrendiğim bir şey var. Biliyorum, onun bir tanecik kızı Burcu. Ben de bir tanecik kızımı dün yurt dışına yolladım.

Mustafa ağabeye de sordum, 'Bu bir tanecik kızlar nasıl evlendiriliyor?' diye. O 'Çok zor' dedi, Genel Başkanımız 'Çok zor' dedi. Bugünden edindiğimiz deneyimle inşallah Mustafa ağabeyimizi bir kolumuza alarak CHP ailemizi büyütmeye devam edeceğiz. Hep birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu ise Nazım Hikmet'in “Münevver'in Doğum Günü” adlı şiirini okuyarak, çifte mutluluklar diledi. Nikah törenine çok sayıda CHP'li milletvekili, ilçe belediye başkanları ve davetliler katıldı.