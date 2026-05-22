Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu telefonda görüştü

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’na ilişkin açılan davada mahkemenin verdiği “mutlak butlan” kararı siyaset gündemindeki etkisini sürdürüyor. Kararla birlikte Özgür Özel ve mevcut parti yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırılırken, Kemal Kılıçdaroğlu ve eski yönetimin görevi devralacağı belirtildi. Kararın ardından CHP’de yaşanan gerilim dikkat çekerken, gözler Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasındaki iletişime çevrildi.

Yaşanan gelişmelerin ardından Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün akşam saatlerinde Özgür Özel’i telefonla aradığı öğrenildi. Özgür Özel ise yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu’nun aramasına dönüş yapmadığını belirterek, “Aradı ama dönmedim. Zaten ne konuşacağız” ifadelerini kullandı.

Özel, bugün yaptığı başka bir açıklamada ise bu kez kendisinin Kemal Kılıçdaroğlu’nu aradığını ancak telefonunun kapalı olduğunu söyledi. Kısa süre sonra beklenen telefon görüşmesi gerçekleşti.

Kılıçdaroğlu'nın basın danışmanı Atakan Sönmez görüşmede Kılıçdaroğlu en uygun zamanda partiyi kurultaya götürme niyetinde olduğunu belirtti. Özel'in de bu niyeti memnuniyetle karşıladığını ifade etti.