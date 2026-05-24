Özgür Özel: Yendiğimiz için zulüm görüyoruz

Mahkeme kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, emniyet ekiplerinin tahliye işlemleri kapsamında CHP Genel Merkezi'ne giriş yapmasının ardından binadan ayrıldı.

"Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışanı yapıyoruz"

Parti binası önünde açıklamalarda bulunan Özel, yaşanan sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışanı yapıyoruz. Herkes kendisine yakışanı yapıyor. Çok üzgünüm. Ancak baba ocağını geri alınmak üzere çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bize Meclis’teki odamız yeter"

Açıklamasında Meclis'e yürüyeceğini belirten Özgür Özel, "Meclis’e yürüyorum. Bundan sonra durmak yok. Kaybedenler geride kalsın. Daha önce de söyledim. Bu parti kurulduğunda bir genel merkez binası yoktu. Savaş meydanlarında askeri çadırların içinde kuruldu. O fikir öyle olgunlaştı. Meclis kurulduktan sonra da ilk genel merkezi Birinci Meclis’in içindeydi. Hala daha orada mevcut. Bize Cumhuriyet Halk Partisi’ni büyütmek için, iktidar yapmak için bina lazım değil. Bize yürek lazım, mücadele lazım. Bize Meclis’teki odamız yeter. Mücadeleyi Birinci Meclis’te olduğu gibi Meclis’ten başlatıyoruz. Elbette partimizi geri alacağız. Elbette genel merkezimizi geri alacağız. Elbette baba ocağını geri alacağız. Ama o güne kadar da sokaktayız, meydandayız. Başımızı sokacak bir yer ararsak Meclis’tir. Benim Türkiye'de 83 tane makam odam var. Bunlardan bir tanesini bıraktık. Bir tanesi Meclis’te, 81 tane de ilde il başkanlığı var. Her bir ilde benim makam odam, makam masam var. Birini geride bıraktım. 82.’sine doğru yürüyorum."

"Yendiğimiz için zulüm görüyoruz"

Genel merkezden Meclis'e yürüyen Özgür Özel burada toplanan kalabalığa hitap etti. Özel'in konuşmasından öne çıkan satırbaşları şunlar:

“Canını siper eden herkese selam olsun. Biz, seçim akşamları parti binasının ışıklarının erkenden sönmesinden rahatsız olanlarız. CHP’nin kazanamamasından rahatsız olanlarız.

Kimsenin kimseyle konuşacak halde olmadığı zamanlarda, ‘Görev yine bize düşer’ dedik. ‘Bir daha yenilmeyeceğiz, kaybetmeyeceğiz, ışıkları erkenden kapatmayacağız’ diye söz verdik.

Millet bu kararlılıkta samimiyet gördü. ‘Gelin, partinin başına siz geçin; biz size güveniyoruz’ dedi.

Adalet ve Kalkınma Partisi’ni yendiğimiz için zulüm görüyoruz. Bunu en iyi siz biliyorsunuz. Birbirini seven, ülkesini seven; farklı siyasi partilerden olsa da bayrağını ve Atatürk’ü seven insanlar, bu ülkeyi zulümden kurtaracak.”

"Cumhuriyet Halk Partisi kapatılmıştır"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletin seçtikleri yönetmiyorsa, delegeleri yönetmiyorsa, sarayın seçtikleri yönetiyorsa Cumhuriyet Halk Partisi kapatılmıştır. Hep birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'ni yeniden açacağız. Partideki seçimden sonra sandığı Türkiye'ye getireceğiz.