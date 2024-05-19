Özgür Özel'den 19 Mayıs mesajı: 'Atılan o ilk adımın izinden...'
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı dolayısıyla video yayımladı. Özel, yayımladığı mesajında, "Atılan o ilk adımın izinden, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı kalarak yürüyor ve mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı yayımladığı videolu mesaj ile andı.
Özel, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:
"19 Mayıs 1919'da atılan o ilk adımın izinden, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı kalarak yürüyor ve mücadele ediyoruz... 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarını minnetle ve saygıyla anıyorum."
#19Mayıs1919'da atılan o ilk adımın izinden, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı kalarak yürüyor ve mücadele ediyoruz...#19MayısGençlikveSporBayramı kutlu olsun.— Özgür Özel (@eczozgurozel) May 19, 2024
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarını minnetle ve saygıyla anıyorum.#19Mayıs pic.twitter.com/0mhqQFHQF6