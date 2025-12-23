Özgür Özel'den asgari ücrete tepki: 2026 sefalet yılı olacak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel 2026 yılı için belirlenen asgari ücret rakamına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Özel, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Ak Parti, milyonlarca işçiyi ilgilendiren asgari ücreti %27 artışla 28 bin 75 lira olarak açıkladı.

Bugün resmi açlık sınırı 30.000 liradır.

Asgari ücret tarihimizde ilk kez, açlık sınırının altında açıklanmıştır.

Defalarca uyardık, işçinin hakkı olan 39.000 lirayı istedik. Ama salonlara hapsolan Ak Parti sokağın sesini duymadı, 2026’nın sefalet yılı olacağını bugünden ilan etti.

Bu ülkede havaalanını, köprü, yol işleten zenginlere geçiş garantisi var ama asgari ücretlilere geçim garantisi yok!

İşte Ak Parti’nin kara düzeni budur!

Kimse yanlışa düşmesin. Bu rakamın, bu rezaletin tek sorumlusu Sayın Erdoğan’dır.

25,1 milyon insanın imza vererek ‘git’ dediği, bu dakikalarda milyonlarca çalışanın başını öne eğdiren Erdoğan, artık sandıktan kaçamaz.

2026 geçim yılı olamayacağına göre

2026 seçim yılıdır!!!