Özgür Özel'den Bahçeli'ye sert tepki: Erdoğan tekrar seçilsin diye Öcalan'ı Meclis'e davet ediyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında gündemi değerlendirdi. MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin bugün tekrar ettiği Öcalan çağrısına tepki gösteren Özel, "Geçmişte 'Balda tuz bulunmaz bir tek senden cumhurbaşkanı olmaz' dediği Erdoğan için bir kez daha başkan seçilsin diye Öcalan'ı Meclis'e getirmekten bahsetmektedir" dedi.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* İlk söz tutuldu. Girilen ilk yerel seçimlerde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi, Türkiye'nin birinci partisi.

* Sözlerimizi teker teker tutmaya, kararlılıkla inançla ilerlemeye ve partimizin yaşayan genel başkanlarına en büyük vefayı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini iktidar yaparak göstermeye kararlıyız arkadaşlar.

* Geçtiğimiz yıl buraya ilk çıktığımda diyabet hastası bebeklerin durumunu gündeme getirmiştim. Artık Türkiye'deki çocuklar hariç bütün dünyada çocuklara bir sensör takılıyor anneye babaya uyarı gidiyor.

* İnsülin olması gerekiyorsa iğne oluyor. Bizim Sosyal Güvenlik Kurumumuz bununla ilgilenmiyor. Bakan çıkıp sorunu çözeceğiz demişti.

* 1 yıl geçti bebeklerin günde 10-12 kez parmakları deliniyor. Sayın Bakan, benim hala canım yanıyor. Sizin sözünüzü tutmanızı bekliyor bu evlatlar. Bir kez daha hatırlatıyoruz.

* Bizim oylarımız sadece eylülde düştü. Ekimde yine çıktı. Baktığımız 6 firmanın tamamında birinci partiyiz.

* Altı büyük, hiçbir partiye ait olmayan bir firmanın anketini inceledik toplantıda. Bugünden itibaren 81 il başkanının kenetlenmesi ile aday belirlemede kadınların ve gençlerin öncülüğünde ölçme değerlendirmeye yaptığımızda CHP yüzde 34 ile birinci parti oluyor.

* Eylül ayında kurultaydan, iç olaylarımızdan bahsettik. Ekonomiyi, hukuksuzluğu bıraktık oyumuz biraz düştü. Ama ekim ayında yine birinci partiyiz.

* CHP'ye ve Türkiye'ye üç büyük saldırı var. Birincisi TBMM eliyle bir anayasa masası kurup konuşalım diyenler. Mevcut anayasaya uymayanlarla anayasa yapılmayacağını söyledik.

* Meclis başkanını da alet ederek, bir ara ittifak ortaklarını konuşturarak, meclis başkanının randevu alıp gelmesiyle yeni anayasa konuşalım. Cevabımız net olmuş, hem sayın Kurtulmuş’a ham sayın Erdoğan’a.

* AİHM kararları uygulanmadan, Gezi Davasında tutuklananlar özgürlüklerine kavuşmadan bu kapıyı çalmayın dedik. Amaç anayasa tartışmayı yeniden kendi gündemine almak.

* Biz emekli konuşuyoruz, biz yoksulluk, umutsuzluk konuşuyoruz. Tam o gündem kapandı, toplum hayat pahalılığı altında ezilirken bu sefer '3. Dünya Savaşı'nı' konuşmaya, İsrail'in Türkiye'ye saldıracağını söylemeye geldik. Kapalı oturum yaptık, maskelerini düşürdük.

* O sırada, tehlike büyük denirken, savunma sanayi fonu getirilirken, TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısının ve o saldırıyı yapan terör örgütünün hangi amaca hizmet ettiğini de düşünün. PKK'nın bu eylemi kime yarıyor bunu bir yere not edelim.

* Yeni bir hamle ülke gündemini meşgul etmeye başladı. Sayın Bahçeli önce el sıktı, sonra Abdullah Öcalan'ı kendi konuştuğu kürsüye davet etti. Açıklama yapıp 'umut hakkından' yararlanmasını önerdi. Erdoğan'a konuş çağrısı yaptık. Bu çağrımızdan birkaç gün sonra Bahçeli'yi övdü ve bu projeye sahip çıktı.

* Sayın Erdoğan güvencedir, milletin sevdalısıdır, bize göre tek seçenektir diyor Bahçeli. Bir kez daha seçilmesi doğal ve doğru değil midir diyor. Erdoğan'ın kürk sorunu vardır. Bunlarca dost sorunu yoktur, Erdoğan'ın post sorunu vardır. Geçmişte 'Balda tuz bulunmaz bir tek senden cumhurbaşkanı olmaz' dediği Erdoğan için bir kez daha başkan seçilsin diye Öcalan'ı Meclis'e getirmekten bahsetmektedir.

* Yerel seçimlerde İstanbul'un en büyük ilçesine kayyum atıyorlar. Bu sürecin tuzaklarla dolu bir süreç olduğunu bilelim. Kurduğu hiçbir tuzaktan sonuç alamayan iktidar yerel seçimlerde birinci parti olan partiye kayyum atadılar. Esenyurt üzerinden İstanbul'u İstanbul üzerinden Türkiye'yi kuşatmaya tenezzül ediyorlar.

* Sabah saatlerinde Mardin, Batman ve Halfeti belediye başkanlıklarına kayyum atadılar. Bizim her iki olaya farklı tavır almamızı kimse beklemesin.

* Esenyurt'a tepki gösteriyorsan Mardin'e de tepki göstereceksin.

* Kayyum hangi parti olursa olsun her demokratın karşı çıkması gereken meseledir.

* Ekrem İmamoğlu, TBB Başkanı sıfatıyla bütün muhalefet liderlerinden randevu almıştır. Fevkalede isabetlidir.

* Kayyum antidemokratiktir diyorlar. Onlara randevu veren, bütün liderlere teşekkür ediyorum. Randevu vermeyen lidere de el uzatıp elimi havada bırakmayın diyorsunuz başka elleri havada bırakıyorsunuz, samimiyetsizliğinizi bizzat ortaya koyuyorsunuz.

* İstenen randevu şahsi veya siyasi değildir. TBB diyor ki; 'Gelin yönetime girelim. Eskiden AKP tek yönetiyordu, şimdi hepimiz yönetelim' Bu yüzden fevkalade önemli gördüğüm bir girişim.

* İlk kayyum atandığında yüzde 51 ile geldi Ahmet Türk son seçimde ise yüzde 57 ile. Ne seçmeni ikna etmişsiniz ne de Ahmet Türk'ün demokratik zırhı içine işlemiştir. Kayyum kararları siyasi kumpaslardır. bu milletin vicdanından dönmüştür. Ne yaparsanız yapın bu ülkenin gerçek gündemini unutturmaya izin vermeyeceğiz ve konuşacağız.

Asgari ücret açıklamaları

* Merkez Bankası'nın yüzde 38 olan enflasyon hedefi 10. aydan aşıldı. Ki bu hedefi iki kere değiştirdiler. Enflasyon sıfır olmadan hayat pahalılığı durmaz.

* Şimşek geldiğinde yüzde 38'di şimdi yüzde 48. İşte size Şimşek işte Erdoğan.

* 4 Ocak'ta iğneden ipliğe zam gelecek. Asgari ücret 30 bin TL olmalı. Eğer 30 bin TL yoksa biz yokuz. Asgari ücret mücadelemizi sürdüreceğiz.

* Bir el sıkıldı, imkan vardı, 'Şimdi de sen mi DEM'leniyorsun?' derdik, ne oraya ne oraya saygısızlık yaptık. El sıkma kıymetlidir, normali budur dedik.

* Terörü bitireceğiz dediler, yöntem yanlış dedik. Yine de umudumuz barıştır, kardeşliktir dedik.

* Bu Meclis'te olacak, şeffaf, samimi ve mutabakatla olacak. Şehit aileleri ve gazilerin rızası alınmadan asla olmayacak dedik.

* Sözüme değer veren ve iktidara güvenmeyen muhalefete ve üyelerimize sesleniyorum. Bir büyük oyun var. O oyunun ne olduğu ortaya çıktı. Bir al vere girmişler, pazarlık etmişler. Belki nihayete ermişler ya da tıkanmışlar

* Ya zorlayıcı bir şantajla ya da bir algı yönetimiyle karşı karşıyayız. Karşıdaki kötü niyetliler Abdullah Öcalan gelsin Meclis'in kürsüsüne varsın, konuşma yapsın diyor. Öte yandan biz kayyumla mücadele ediyoruz diyor.

* Öcalan konuşsun diyor Esenyurt'a Mardin'e kayyum atayıp terörle mücadele veriyoruz görüntüsü veriyor.

* Onların kitlesi Öcalan'a ip atınca da ayağa kalkıp alkışlanıyor, Öcalan'a halı serip davet edince de alkışlıyor. MHP'den bahsediyorum. Milletin aklını, vicdanını küçümseyen bir yaklaşım var.

* Oyuna gelmemeliyiz. Hiçbir protestonun bir tek polis evladımızı, jandarmamızı inciterek yapılmamalı.

* Asla ve asla haklıyken haksız duruma düşmeyeceğiz. Eylem yapmayacağız, sokağa çıkmayacağız, oyuna gelmeyin oyununa gelmeyeceğiz. Oyuna gelmeme oyununa gelmeyeceğim. Hakkımızı arayacağız, tepkimizi göstereceğiz. Demokratik sınırların dışına çıkmayacağız. Burada akıllı olalım, uyanık olalım, sıkı duralım.