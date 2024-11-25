Özgür Özel'den bakanlığın belediye kreşleri kararına tepki

CHP lideri Özgür Özel, İl Başkanları Toplantısı’nda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın belediye kreşleri ile ilgili gönderdiği yazıyı eleştirdi. Özel, yerel seçimlerden önce AK Parti'li belediye başkan adaylarının vatandaşlara kreş sözü verdiğini hatırlatarak "Bu millet bu kötülüğün altında kalmaz" dedi.

"Seçimi kaybettiler, önerdiklerini geçmişte yapmışlar, şimdi de çatır çatır yapanların açtığı kreşleri ‘kapatalım’ diyorlar" ifadelerini kullanan Özel, "Bu millet bu kötülüğün altında kalmaz. Bu kötülüğü yanınıza bırakmaz" diye konuştu.

Kayyum eleştirisi

Dersim ve Ovacık belediyelerine kayyım atamalarını eleştiren Özel, "12 yıl önce yapılan bir taziyeyi suç olarak gösterip 3 dönemdir seçmenlerin seçtiği belediye başkanımıza terörist yaftası yapıştırmaya çalıştılar. Şunu bir kez daha ısrarla söyleyelim taziye ölüye değil, diriye verilir. Hiçbir anne ve baba, evladının geçmişte işlediği bir suçtan evladının ölümünden sonra sorumlu tutulamaz." dedi.

Teğmenlere ihraç talebi

Kara Harp Okulu'nda hedef alınan teğmenlere destek veren Özel, "Bir kez daha uyarıyoruz, bu işleri bırakın. Böyle kararlar alıp bu milleti kutuplaştırmayın, kavga ettirmeyi bırakın. Velev ki bu teğmenlere; yapmamalısınız, yapmayınız ama dokundunuz ve görevlerinden uzaklaştırdınız. Biz CHP olarak o teğmenlere teker teker sahip çıkacağız. Onları yanı başımızda tutacağız, kendi arzuları olduğu müddetçe madden ve manen onlara sahip çıkacağız ve gelecek seçimi kazanıp Mustafa Kemal’in askerlerini Mustafa Kemal’in ordusuna geri kazandıracağız, söz veriyoruz.” ifadelerini kullandı.