Özgür Özel'den çerçeve yasa açıklaması

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Güvenpark'ta eylem yapan er şehit yakınları ve gazileri ziyaret ederek hem süreç yasasına ilişkin görüşlerini açıkladı hem de şehit aileleri ve gazilerin özlük haklarına yönelik taleplere destek verdi. Özel, hazırlanan düzenlemelerin beklentileri tam olarak karşılamadığını savunurken, kapsamlı bir yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğunu ifade etti.

"Silahların tamamen susmasını savunuyoruz"

Özel, süreç yasasına ilişkin değerlendirmesinde temel yaklaşımlarının terörün tamamen sona ermesi olduğunu belirtti. Silahların tamamen susmasını, terör örgütünün elinde tek bir silah dahi kalmamasını ve geri dönüşü olmayan bir silahsızlanma sürecinin demokratik zeminde yürütülmesini desteklediklerini söyledi. Ayrıca bu konuların TBMM çatısı altında görüşülmesi gerektiğini dile getirdi.

"Hazırlanan teklif beklentilerin altında"

Şehit aileleri ve gazilerin haklarına ilişkin hazırlanan düzenlemeyi de değerlendiren Özel, teklifin bazı sorunları çözmesine rağmen beklentilerin gerisinde kaldığını savundu. Mevcut teklifin yalnızca sınırlı düzenlemeler içerdiğini belirten Özel, daha önce hazırladıkları ve 19 talep ile 18 kanun değişikliğini kapsayan teklifin hâlâ TBMM'de beklediğini ifade etti.

"Şehit aileleri ve gazilerin talepleri karşılanmalı"

Özel, şehit aileleri ile gazilerin yıllardır dile getirdiği taleplerin eksiksiz şekilde karşılanması gerektiğini belirterek, bu konuda hazırladıkları kapsamlı teklifin yasalaşması halinde önemli sorunların çözülebileceğini söyledi. Gaziler ve şehit ailelerinin beklentilerinin karşılanması için sürecin takipçisi olacaklarını vurguladı.