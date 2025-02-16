Özgür Özel'den CHP kurultayı açıklaması! 'Partimiz çirkin bir saldırı altında'

Cumhuriyer Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da açıklamalarda bulundu. Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Biz sırtımızı kavgacı siyasete dönüyoruz"

• Siyaset çok gergin. Çok kavgalı, çok zorlu süreçlerin içinden geçiyor Türkiye. Biz burada bir cesaret göstermenin, dik durmanın önemini biliyoruz. Ama bir yandan da iktidar insanların yokluğu, işsizliği konuşulmasın diye başka şeyler konuşturmak istiyor.

• Biz onlarla mücadele edeceğimiz zeminde, hukuk zemininde mücadele ediyoruz. Ama onlar gibi değil, sırtımızı sizlere, emeklilere, asgari ücretlilere, yoksullara dönmüyoruz. Biz sırtımızı Recep Tayyip Erdoğan'ın kavgacı siyasetine dönüyoruz.

"Aday belirleme sürecini değersizleştirmeye çalışıyorlar"

• Nerede yakalayıp o sandığı koyarsak o seçimi kazanacağımızı bildikleri için CHP'nin aday belirleme sürecini, 1 milyon 600 bin üyeye davette bulunduğu ve bütün Türkiye'ye davette bulunduğu süreci kirletmeye, değersizleştirmeye, çeşitli tartışmalarla o sürecin ne kadar önemli olduğunu görünür kıldırmamaya çalışıyorlar.

"Ortada bir tane somut şey yok"

• Partimiz çirkin bir saldırının altında. Hepinizin gözünün önünde olmuş kurultayımızda, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bu kadar şeffaf, bu kadar açık, yarışmacı ama birbirine saygılı, herkesin gözünün önünde olduğu kurultayımıza kara çalmak için kirli ellerini partimize uzatmaya çalışıyorlar.

• 1 yıldır bir meczuba dilekçe verdirmişler, dosya açıkta duruyor, bir tane kanıt yok, şimdi gizli tanıklar icat etmeye çalışıyorlar. Bir tane somut şey ortada yok ama Tayyip Erdoğan bana 3 ayda bir 'şaibeli kurultay cevap ver' diyor. Sustuk, cevap vermedik.

"Biz bu oyuna gelmedik"

• Bizi çukura çekip o tartışmalarla değersizleştirmeye çalışıyor. Biz bu oyuna gelmedik, gelenler oldu. Ve devamında yandaş basından bize iftiralar, hakaretler etmeye çalışıyorlar. Verilmeyecek en ufak bir hesabımız, Tayyip Erdoğan'ın çirkeflikleriyle, elindeki karayla, bizi çekmeye çalıştığı o kirli çukurla hiçbirimizin işi yok. 'Benim işim var, Tayyip Erdoğan'ın peşine gideceğim, onun pisliğine bulanacağım' diyenler onun yanına gidebilirler. Biz biriz ve beraberiz.