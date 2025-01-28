Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı adayı açıklaması

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Özgür Özel gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Akın Gürlek açıklamaları nedeniyle eleştirilerin hedefinde olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek veren Özel, cumhurbaşkanı adayını da nasıl seçeceklerini açıkladı.

İşte Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"Geçen hafta Ekrem Başkan'la birlikte yargıyı eleştiren bir konuşma yaparken, Ekrem Başkan, 'Cem benim evladımdır. Evladımla uğraşma. Bak sana söz veriyorum biz iktidar olduğumuzda senin evladın da güvende olacak' dedi. Tebrik ettim, böyle bir teminatı milletimize vermez zorundayız dedim. Bugün AK Parti'ye üye olanlar yarın için bu kaygıyı duymamalı, dedim. 10 dakika sonra, Ekrem Başkan'a, savcı ve ailesini tehdit etmekten soruşturma açıldı.

Demokrasi isteyen herkes cuma günü gidip ifade versin

Buradan bile ailesini kullanarak Ankara'dan kendisine verilen giyotinlik görevini sürdüren buna da evlatlarını alet eden bir kişiyle karşı karşıyayız. Cuma günü ifade çağrıldı Ekrem Başkan. Demokrasi isteyen, İstanbul'u bunlara karşı muhafaza edeceğim diyen herkes ifadeye çağrılmıştır. Muhafazakar demokratlar, milliyetçi demokratlar, Kürt demokratlar cuma günü ifadeye çağrılmıştır. Cuma günü ifadenizi gidip verin diyorum.

Bunların bir tek nedeni var. Anketlerden yükselen umut dalgası birisini fena korkutmaktadır. Onu kimin yenebileceğini o da biz de bilmekteyiz. Yoksullarla, emeklilerle, emekçilerle, gençlerimizle birlikte yeni bir başlangıcı yapmanın zamanı gelmiştir.

Artık yeni bir yola çıkmaya hazırız. Ekrem Başkanımızla Mansur Başkanımızla konuştuk. İki demokrasi kahramanımızın 'Partim bana görev verirse' diye kurdukları cümlelerine teşekkür ediyorum. Bu gözü dönmüş adaletsizliğe karşı, demokrasiyle geldiği koltuğu şiddetle bırakmak istemeyenlere karşı sandık görevlilerinin tek tek tespitinden, genel seçimlerden aldığımız derslerle sandığı kurup korumaktan, partimizin programını bir hükümet programına, Cumhurbaşkanı adayımızı belirmek için harekete geçiyoruz. Şubat ve mart ayında, örgütümüzle, sandık görevlilerimizle bugün başlıyoruz.

Cumhurbaşkanını belirlemeye varsanız hepinizi baba ocağına bekliyoruz

Adayımızı elbette hepimiz sayıları 1.6 milyona yaklaşan cesur yürekle birlikte belirleyeceğiz. 'Ben cumhurbaşkanımı adayımı belirlemek istiyorum' diyenlere sesleniyorum. Bundan sonraki cumhurbaşkanını belirlemeye varsanız hepinizi baba ocağına bekliyoruz. Partiye üye olan herkes cumhurbaşkanını belirlemek için oyunu verecektir. Hep birlikte başaracağız. Biz başaracağız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum."