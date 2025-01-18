Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ‘Turpların büyüğü heybede' yanıtı: 'Turpun büyüğü sandıkta'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Gezi Parkı davasında tutuklu bulunan Mine Özerden ve Çiğdem Mater’i Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevinde ziyaret etti. Ziyaretin ardından cezaevi önünde basın açıklaması yapan Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Konya’da yaptığı “Turpların büyüğü heybede” açıklamasına yanıt verdi.

Özel, açıklamasında Erdoğan’ın ifadelerini siyasi bir tehdit olarak değerlendirerek, “Sayın Erdoğan turp peşinde. Turpun büyüğü heybede deyip mafyavari bir üslupla bizi tehdit ediyor. Biz ise ona şunu söylüyoruz: Turpun büyüğü sandıkta. Korkmuyorsan sandığa gel, en büyük turpun kim olduğunu orada gör” ifadelerini kullandı.

“Gezi davası hükümsüzdür”

Tutuklu Gezi davası sanıkları hakkında konuşan Özel, arkadaşlarının sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, “Haklı olmanın gücüyle dimdik ayaktalar. Gezi davası, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarına göre de hükümsüzdür. İçeridekiler boş yere tutulmaktadır. Onlar bizim yerimize yatıyorlar” dedi.