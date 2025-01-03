Özgür Özel’den enflasyon tepkisi: Yine emeklinin cebinden para çaldılar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ardahan Belediyesi'ni ziyaret etti. Ziyaretinde yaptığı konuşmasında bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan aralık ayı enflasyon oranına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Emeklileri hiçbir zaman enflasyona ezdirmedim, asgari ücretliyi enflasyona ezdirmedim' sözlerine ilişkin "Maalesef doğru söylemiyor. Şahit var mı? Şahit buradaki emekliler" ifadelerini kullandı.

Özel açıklamasıda şu değerlendirmelerde bulundu:

• Tayyip Bey gelmeden önce, onun hep kötülediği üçlü koalisyon döneminde, rahmetli Ecevit’in o beğenmediği son döneminde, en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücretti. Bugün asgari ücret 22 bin lira. Yetersiz ama 22 bin lira. 1,5 asgari ücret olsa, kaç para olacak emekli maaşı? 33 bin lira. Bugün 12 bin 500 lirayı 14 bin lira yapmaya hazırlanıyorlar. 14 bin lira en düşük emekli maaşı değildir. Emekliyi düşkün hale getirme maaşıdır. Emekliyi aç bırakma maaşıdır. Emekliyi sefalete mahkum etme maaşıdır.

• 14 bin lira ile emekli ev kirası ödese, Ardahan’da ortalama ev kirası 12 bin 200 lira. Yani bütün evlere ödenen kirayı ev sayısına böl, 12 bin 200 lira. 14 bin lira maaş, 12 bin lira ev kirası. Nasıl olacak bu geçim? Hadi ortalaması 12, en kötü eve razı oldun, 6 bin, 7 bin, 8 bin liradan aşağı ev yok. Maaşın yarısından çoğu kiraya geçiyor. Maaşı kiraya versen aç kalırsın, karnını doyursan sokakta kalırsın.

"Emekliye yüzde 11 vermek için enflasyon yüzde 1 dediler"

• Diğer taraftan asgari ücrette 17 bin lirayı bir yıl boyunca zamlamadılar. Asgari ücrete zam yaparsak enflasyon artarmış. Hayatımda duyduğum en büyük yalan. Merkez Bankası hesaplamış asgari ücret yüzde 1 artınca, enflasyon binde 0,7, 10 binde 7 artıyor. Enflasyonu eğer elektriğe, doğalgaza zam yaparken düşünmezsen, sene başında MTV, ÖTV’ler arttı, şoför esnafı diyor ki; 'Arabalar eski, kaza yapacağız. Bırak araba değiştirmeyi lastik değiştiremiyorum.' ÖTV, KDV’yi düşürmezsen enflasyon düşmez.

• Geçen sene 17 bin 2 liralık asgari ücrete bir yıl boyunca bir kuruş zam yapmadılar. Enflasyon çıktı yine yüzde 50. Bugün enflasyonu yüzde 1 olarak açıkladılar. Niye? Bugün açıklanan enflasyon toplam enflasyona etki edecek. Yüzde 2,5-3 çıksa, iki puan fazla zam verecek. Emekliye yüzde 12 değil, 11 vermek için, 16 değil, 15 vermek için bugün enflasyonu geçen sene olduğu gibi bütün zamlar 1 Ocak’tan geçerli, enflasyon yüzde 1 dediler. Yine SSK emeklisinin, yine devlet memurluğundan emekli olanın, Bağ-Kur emeklisinin, tarım Bağ-Kur emeklisinin cebinden para çaldılar.

"22 bin, 14 bin lirayla geçim olmaz"

• Yüzde 11 ile, yüzde 15 ile geçim olmaz. 22 bin lira asgari ücretle geçim olmaz. 14 bin lira emekli maaşıyla geçim olmaz. Dün Sayın Erdoğan Manisa’da benim hemşehrilerim bağırıyordu, ‘Geçim yoksa seçim var’ diye. Bugün Ardahan’da Ardahanlı hemşehrilerim bağırıyor. Eksi 17 derecede Türkiye’nin öbür ucunda, Manisa’dan 2 bin 400 kilometre ötede ses aynı. 'Geçim yoksa, seçim var.'

• Biz CHP olarak dün bismillah dedik, ilk çağrımızı Manisa’dan yaptık. Bugün Ardahan’dayız. Birazdan Ardahan’ımızın, Kars’ımızın güzel ilçelerine tek tek gideceğiz. Yarın Kars’tayız. Öbür gün Sarıkamış’tayız. Öbür gün Erzurum’dayız. Haftaya Konya’da, Mersin’de, Kahramanmaraş’tayız. Biz emeklinin sesini duyurmaya, emekçinin sesini duyurmaya, yetimin, yoksulun hakkını aramaya, çiftçimize sahip çıkmaya, arıcımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz.

"Milletin ve halkın iktidarı geliyor"

• Erdoğan zenginlerin dostudur. O emekliye bulamadığı parayı, beşli çeteye, 40 haramilere bulmaktadır. Onun 43 zengin müteahhidinin 37’si geçen sene bir kuruş vergi vermedi ama buradaki Ardahanlıların vergi vermekten anası ağladı. Elektrik kullanırken vergi, suda vergi, mazota vergi, ekmeğe vergi, kıyafete vergi, kırtasiyeye vergi, dolaylı vergilerin toplamı yüzde 67. Yüzde 20 de maaşlarından kestin, yüzde 87. Şirketler ne verdi? ‘Yüzde 13’ dedin, yüzde 11 vergi toplandın. Koca koca holdinglerden, koca koca zenginlerden, kırk haramilerden yüzde 11, garibandan, emekliden, emekçiden yüzde 87.

• Lanet olsun böyle düzene. Bu düzeni değiştireceğiz. Sizin iktidarınızı, halkın iktidarını, emeklinin, emekçinin, çiftçinin, hayvancılıkla uğraşanın iktidarını kuracağız. Göreceksiniz hep birlikte başaracağız, biz kazanacağız. Biz kazanınca yoksullar kazanacak. Biz kazanınca garibanlar kazanacak. Tuzu kuruların, ensesi kalınların iktidarı bitiyor. Ardahanlıların iktidarı geliyor. Milletin ve halkın iktidarı geliyor.