Özgür Özel'den Erdoğan'a 'Esad' cevabı: Sana kötü bir haberim var

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Özgür Özel konuşmalarına Balıkesir'in Karesi ilçesinde meydana gelen fabrika patlaması ile başladı. Konunun takipçisi olacaklarını söyledi.

Özel, Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta Esad üzerinden kendisine yönelttiği "Özgür Bey Esad’ı ziyaret edecekti, neden gitmedi?" eleştirilerine de cevap verdi.

Özel'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bu çağda bu teknolojide gelişmekte olan ülkelerde gelişmiş ülkelerde böyle kazalar böyle hiç yoktan ölümler olmuyor. 22 yılda 34 bin kişi iş kazasında hayatını kaybetti. Rakamlar o kadar ürkütücü. Bu işin sorumluları ortaya çıkana kadar sonuna kadar takip edeceğiz.

Bu iktidarı değiştireceğiz

Bu iktidarı değiştireceğiz. İşçiden, emekten yana bir iktidar gelecek. İş güvenliği duvarda yazan bir tabela. Söz veriyorum, kardan önce iş güvenliği sağlanacak. Emekçilerin teker teker yada toplu olarak katledilmediği bir düzen mümkün. Bunu da CHP kuracak.

Muğla'daki helikopter kazası

Muğla'da yaşanan helikopter kazasındaki durumu inceliyoruz. Durum son derece şüpheli. Ne için görev yapıyordu, zorla mı kaldırıldı, inceliyoruz. Bu görevi önceden icra edenlerle birlikte çalışıyoruz. Burada da üzerimize düşen neyse yapacağız.

İliç faciası

İliç faciasında hayatını kaybeden 9 işçiden Uğur Yıldız'ın annesi burada. O günlerde bir bilirkişi görevlendirdi mahkeme. Bilirkişi kapasite artırımı izni verenleri sorumlu gördü. İmza Murat Kurum'a ait. Rapor kusurun yüzdelerini belirlemek için yeni bilirkişiye gönderildi. Yeni bilirkişi AK Parti'yi üzmeyen rapor gönderdi. Evladına biz sahip çıkacağız.

Burak Oğraş’ın şüpheli ölümü

Burak Oğraş’ın babası Murat Bey de burada. Antalya’daki otele staj yapmaya giden Oğraş'ın cesedi otelin havuzunda bulunuyor. 14 yıldır bu mücadele sürüyor. 2 şüpheli için dava açılacak. 11 yıl sonra para teklif eden, FETÖ’nün sermayesi olduğu söylenenler hesap verecek. 16 yaşındaki çocuğu susturup, öldürüp üzerini örteceksiniz... Emine Hanım’a sesleniyorum. Bir anne olarak Sayın Erdoğan’dan bu mevzu ile ilgili bilgi alsın."

Motokurye Samet Özgül davası

Motokurye Samet Özgül davasını da yakından takip edeceğiz. Kuryelerin sosyal güvence altına alınmasını, katil bariyerlerin motorcu dostu bariyerlere çevrilmesini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Motokurye kardeşlerimiz kucaklıyorum, sorunlarının takipçisi olacağıma söz veriyorum.

'Kalanlar başımızın üstünde' yaklaşımını reddediyoruz

Erdoğan'a sesleniyoruz, Suriye'nin hızlı şekilde hem askeri hem siyasi istikrara kavuşması ve orayı dünyadan bulunacak kaynaklarla hızla yaşanılabilir bir hale gelmesi ve Türkiye'de tüm sığınmacıların ülkelerine dönecek şekilde doğru planın uygulanması gerekiyor.

Erdoğan'ın 'kalanlar başımızın üstünde' yaklaşımını reddediyorum.

Dünya para vermeye hazır, Avrupa iş birliğine hazır. Herkes memleketine dönecek. Bizim yoksulumuz bize yeter senin başının üzerinde oturanlar bizim aşımızın üzerinde oturamaz.

Belediyelere kayyum atanması

Ahmet Özer 55 gündür tutuklu. Diğer kayyum atanan belediye başkanları tutuksuz yargılanırken, Ahmet Özer'e uygulanan düşman hukukunu bir kez daha dile getirmek istiyoruz. Önce hukuksuz gözaltı, sonra yalancı gizli tanık. Şimdi delil arayışına girişmişler. Ahmet Özer'in bugünden itibaren 20 yıl geriye dönük tüm telefon kayıtlarını istemişler. Herkesin güvenlik taramalarını yapmışlar. Gözümüz üzerinde meselenin. Yazılamayan iddianame gelecekte bu kumpası yapanların iddianamesine girecek.

Asgari ücret zammı

2024 yılında asgari ücrete 1 kuruş zam yapmadı, TÜİK'e göre enflasyon yüzde 47. Asgari ücretlinin gerçek enflasyonu ise yüzde 78. Toplumdaki beklenti 30 bin TL'nin üzerinde çıktı. Biz, 30 altında yokuz dedik. Türk-İş 29 bin 583 lira olması gerektiğini açıkladı, DİSK en az 34 bin TL olarak tarif etti.

Erdoğan'a 'Esad' yanıtı

"Bahçeli'nin, Erdoğan'ın önüne konan metinlere göre CHP Esad'ın gidişine üzülüyormuş. Ben tek adam rejimine karşıyım. Erdoğan sana kötü bir haberim var; ben dünyadaki bütün tek adamlara karşıyım. Erdoğan el ele tatil yaparken de Esad bir diktatördü. Son 1 yılda pişman olup 'gel görüşelim' dediğinde de öyleydi. Biz Esad'ı hiç güzellemedik. Ya da cihatçı terör örgütleriyle görüşmedik.

14 yıl önce senin peşine takılsaydık...

14 yıl önce senin peşine takılsaydık bugün Türkiye'nin verdiği 283 şehitten ben de mesul olurdum. Senin gidip Kremlin'de 2 dakika beklemenden ve onun televizyonlarda gösterilerek Türkiye ile alay edilmesinden ben de sorumlu olurdum. Bundan hiçbir CHP'li mesul değildir.

200 milyar dolar kayıp

En kötü hesapla 200 milyar dolar kayıp. Bu paranın 200 milyar dolar kaybın Erdoğan'ın 14 yıl önce verdiği bir karardan kaynaklanmadığını savunacak kimse yok. Erdoğan ne ile övünür? Köprü, otoyolları... O parayı kaybetmeseydin 153 tane Osmangazi Köprüsü, 19 tane İstanbul Havalimanı yapabilirdin."