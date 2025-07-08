Özgür Özel'den erken seçim çağrısı: Hodri meydan!

CHP lideri Özgür Özel, partisinin grup toplantında önemli açıklamalarda bulundu.

12 şehit için araştırma önergesi

Şehit Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşını arama çalışmalarında metan gazından etkilenerek şehit düşen 12 Mehmetçiği anan Özel, konuyu meclis gündemine getireceklerini ve araştırma önergesi vereceklerini belirterek "Bütün partilerden de bu konuda destek bekliyoruz" dedi. Özel, şehit Er Özkan Özkanlı'nın burs verdiği öğrencilerin bursunu da CHP olarak üstlendiklerini açıkladı.

Kartalkaya'daki otel yangını faciasına ilişkin görülen davada bilirkişi raporuna işaret eden Özel, adil yargılama ve tüm delillerin hakkaniyetle sorgulanması için sürecin takipçisi olacaklarını yineledi. Faciadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorumlu olduğunu savunan Özel, bugün 7. yıl dönümüne giren Çorlu tren kazasını da hatırlattı, zeytin bahçelerinin maden sahası olmasına izin veren yasaya da tepki gösterdi.

"Emekliye verdiği zam bir tas çorba alamıyor"

"Emekli maaşına 2 bin 400 lira zam yapıldığını hatırlatan Özel, "Emekliler yıl sonuna kadar 16 bin lira ile geçinmeye çalışacaklar. Verilen zam günlük 80 lira. Verdiği zam bir tas çorba alamıyor. AK Parti gelmeden önce en düşük emekli maaşı ile 8 çeyrek altın alınıyordu bugün 2,5 çeyrek altın alıyor. AK Parti geldiğinde asgari ücret 7 çeyrek altın alıyordu, bugün 3 çeyrek altın alıyor" dedi.

Asgari ücretin 30 bin 205 lira olmasını, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine getirilmesini ve memur emeklilerinin seyyanen zam beklentisine ilişkin 3 kanun teklifi hazırladıklarını ifade eden Özel, kamu işçisinin toplu sözleşme sürecini de takip ettiklerini açıkladı.

"Milletin sesini duymayanı tatile göndermiyoruz"

Özel'in açıkmalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

Küçük esnafın asgari ücrete zam yükünün 6 bin 500 lirasını sırtından alan, devlete 1 kuruş maliyeti olmayan bir teklifimiz var ama bu teklifleri görmezden gelip "17'sinde denizdeyiz abi" diye birbirine müjde veren AK Partililer var. Milletin yarası kanıyor. Milletin yarasına tuz basmaya çalışanlara asla izin vermiyoruz. Grubumuz onlara önümüzdeki meclis takvimini dar edecek. Milletin sesini duymayanı tatile göndermiyoruz.

Rekor oylarla seçilen belediye başkanları gözaltına alındı

19 Mart'ta bu milletin geleceğine bir darbe yaptılar. Sandığın gücüne, demokratik siyasete karşı savaş açtılar. 5 Temmuz'da da Adana Belediye Başkanımız Zeydan Karalar'ı, Adıyaman Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere'yi, Antalya Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'i şafak operasyonlarıyla gözaltına aldılar. İtibarsızlaştırarak, kötü muameleyle, hiç hak etmedikleri bir muameleyle gözaltına aldılar.

Bir suç varsa suçtan delili, delilden şüpheliyi bulursun. Ama bu CHP'li belediyelerde bir şey bulmak üzere yapılan soruşturmanın sonucu. Bu bir haftada halkın rekor oylarla seçtiği belediye başkanları gözaltına alındı.

Yoksullukta Avrupa'da birinci sıradayız. Gıda enflasyonunda dünyada birinci sıradayız. Hukukun üstünlüğünde dünyada 117. sıradayız. İşte size bir haftalık Türkiye fotoğrafı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk iddiası

Denizli Belediyesi'ni geçen yıl biz kazandık. Denizli Büyükşehir'de Beltaş diye bir firma var. AK Parti döneminde her 3 günde bir, bir çuval para alıyorlardı buradan. Hard diskten tam 25 milyon liranın çuvalla Beltaş'ın genel müdürüne teslim edildiği döküm olarak duruyor. Bu Beltaş ayrıca 30 tesiste restoran, kafe, büfe, kayak merkezi işletiyor. Orada da 95 milyon TL çuvallarla AK Parti'nin Beltaş Genel Müdürüne teslim edilmiş. Dosya hazırlanıyor Denizli Başsavcılığı'na veriliyor. Bir yıldır tık yok arkadaşlar.

Ahmet Hamdi Çamlı'nın sözlerine sert tepki

Erdoğan'ın şoförlüğünden milletvekilliğine kadar yükselen Ahmet Hamdi Çamlı, 1923'e kanlı darbe demiş. Yeni bir devlet kurmaktan bahsediyor. Bu alçaklığı cehaletle falan açıklayamayız. Erdoğan'ın bu hadsizliği kınamasını bekledik, kınamadı. Partisinin kınamasını bekledik. Çok daha vahimi şu ana kadar herhangi bir savcının resen soruşturma başlatmamış olmasıdır.

Unvanınızda taşıdığınız cumhuriyetin kurulduğu 1923'e kanlı darbe diyen birine haddini bildirmeyen, hesabını sormayan, soruşturma açmayan o unvanı da hak etmiyor. Bütün milletvekillerimiz ve 81 il başkanımız re'sen harekete geçmeyenlere suç duyurusunda bulunacak.

Devlet Bahçeli'ye TRT yanıtı

Bugün Sayın Bahçeli konuşmasında masumiyet karinesine dikkat çekti. İddianamenin bir an önce yazılmasını talep etti ve her zaman söylediğim davaların TRT'den canlı yayınlanma talebimi doğru bulduğunu ve desteklediğini söyledi. Ben de buradan 3T demiştim, görülüyor ki o 3T'ye geliyoruz. Birincisi terörsüz ve demokratik Türkiye, ikincisi tutuksuz yargılanma, üçüncüsü TRT'den canlı yayın.

Sayın Bahçeli, "Özgür Bey demiş yollarda yürüyeceğim diyorsun. Yürüyebilirsin." Sonra da demiş ki ne o darbe mi yapacaksın? 19 Mart darbesine karşı direnme hakkımı kullanıyorum.

Siz tutuksuz yargılama derseniz siz iddianameler yazılsın derseniz siz bu iftiralara verilecek namuslu insanların cevapları TRT ekranlarından Anadolu'da, Trakya'da duyulsun derseniz Cumhuriyet Halk Partisi'nin zaten direnmek için gösterdiği enerjiyi yoksulluğu ortadan kaldırmak, işsizliği ortadan kaldırmak, Türkiye'de barışı tesis etmek için tükettiğini daha önce olduğu gibi şimdi de görürsünüz.

Bahçeli'nin attığı adımı kıymetlendiriyorum

Sayın Bahçeli'nin attığı adımı kıymetlendiriyorum. Bana söylenmiş bundan önceki sözler yapılmış değerlendirmeler MHP tarafından birtakım arkadaşlarımız hakkında masumiyet karinesini gözetmeyen nitelendirmelerin hepsinin üzerinde bir söz kurduğunu ve bunu doğru bir yerden yaptığını değerlendiriyorum.

Öte yanfan biz Mısır'daki meydanlara bakınca darbeyi görmeyiz. Mısır'daki meydanlara bakınca zulme direnen baskıya direnen şiddete direnen Mısırlıları görürüz. Darbeden yana olanların değil demokrasiden yana olanların tarafıdır Cumhuriyet Halk Partisi.

Hodri meydan, 2 Kasım'da getir bakalım seçimi

Bütün anketlerde Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin 1. Partisi. Sadece Erdoğan'ın gördüğü bilinmez bir ankette AK Parti'ymiş 1. parti. O zaman kalmadı Erdoğan'ın derdi. Hodri meydan 2 Kasım'da getir bakalım seçimi!"