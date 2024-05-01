Özgür Özel'den eski CHP başkanlarına 'Erdoğan' telefonu
CHP lideri Özgür Özel, perşembe günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı görüşme öncesinde eski CHP genel başkanlarını arayarak görüşlerini aldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yarın yapacağı görüşmesi öncesinde partisinin eski genel başkanlarını telefonla arayarak görüşlerini aldı.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, Hikmet Çetin, Altan Öymen, Kemal Kılıçdaroğlu ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın'ı telefonla arayarak, Erdoğan ile görüşmesinin çerçevesine dair bilgi verdi, görüş ve önerilerini dinledi.
Özel, Erdoğan ile görüşmesine ilişkin daha önce de parti yöneticilerinin görüşlerini almıştı.