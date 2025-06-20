Özgür Özel’den "etkin pişmanlık" tepkisi: Soruşturmayı benden başlatsın!

CHP lideri Özel, tutuklu Ekrem İmamoğlu’nun dün yaptığı “iftiraname" açıklamasına başlatılan soruşturmaya tepki gösterdi.

"Etkin pişmanlık ifadeleri baskı ve tehditle veriliyor" yorumlarına yönelik soruşturma için Özel, bazı savcı ve başsavcılarca baskı yapıldığını bizzat kendisinin dinlediğini belirterek, “Buyursun resen soruşturmayı benden başlatsın. Bunu söyleyecek binler adına ben söylüyorum. Hiç elini korkak alıştırma” ifadelerini kullandı.

Hacı Bayram-ı Veli Camii’ndeki cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, konuya ilişkin şunları söyledi:

“Ben başsavcılığın ve savcıların, avukatları çağırıp onu iftiracı olmak üzerine önce motive etmeye çalıştıklarını, daha sonra baskı yaptıklarını doğrudan dinlemiş; kadınların çocuklarıyla tehdit edildiklerini, ‘böyle konuşursan evladını 15 yıl göremezsin, benim istediğim gibi ifade verirsen buradan evine gidersin’ dediğini bizzat dinlemişim. Şimdi buyursun resen soruşturmayı benden başlatsın. Bunu söyleyecek binler adına ben söylüyorum kardeşim. Hiç elini korkak alıştırma soruşturmayı başlat. Ama bu soruşturmanın sonunda günü geldiğinde baskı yaptığın kişiler, itirafçı olmaya zorladığın kişiler bir gün senin hakkında bunu söylediğinde bu soruşturmanın muhatabının sen olacağını bil kardeşim. Ekrem beyin paylaşımı çok mertçe çok yiğit bir paylaşım."

Ne olmuştu?

İBB'ye yönelik soruşturmada tutuklanan Adem Soytekin'in kardeşi Ogün Soytekin, koruması Murat Erenler, iş kadını Nezahat Kurt ve Bülent Yılmaz, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında serbest bırakılmıştı.

İmamoğlu ise yeni gözaltı karalarının ardından "Buradan dostlarıma sesleniyorum: Onurunuzu, haysiyetinizi, ailelerinizi ve evlatlarınızı koruyun. Gerekirse önünüze konulan o iftiranameleri düzmece olduğunu bilerek imzalayın. Hiçbirinizin çocuğunun geleceği benim özgürlüğümden daha kıymetsiz değil. Ben o imzaların yükünü tek başıma taşırım" açıklamasını yapmıştı.