Özgür Özel'den Gülşah Durbay açıklaması

İddiaların çok ahlaksız bir boyuta taşındığını belirten CHP lideri, boşanma davası iddialarına inanamadıklarını, bununla kalacaklarını düşünürken işin giderek çirkinleştiğini söyledi.

Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'la ilişkisi olduğu iddialarına ateş püsküren Özgür Özel açıklamarını şöyle sürdürdü:

"1 Nisan'da bizi cezalandıracaklardı yapamadılar ya, parti iktidara gidiyor ya akılları sıra genel başkanı yıpratacağız diye 18 yaşından bu yana bu partide olmuş, bu partiye 18 yıldır hizmet eden, Manisa'nın tam mutabakatıyla... Manisa'da ben aday oldum, Gülşah Başkan gençlik kolları başkanıydı. O günden beri bütün Manisa beraber yürüyoruz. 1 vekil vardı 4 vekil yaptık. 10 ay önce yüzde 29 aldık. Bu seçimde biz yüzde 59 oy aldık.

Hastanede yattığı günleri ahlaksız bir iftiraya dönüştürdüler

Gülşah Durubay, Şehzadeler'i, merkez ilçeyi, hiç kazanmadığımız ilçeyi, çalışkanlığıyla namusuyla kazandı. Hakikaten zorlanıyorum, bu kadar ahlaksızlığa, bu kadar kitapsızlığa, bu kadar çirkinliğe... Hani meselenin ucu Atatürk'e verdiğim söz olmasa lanet olsun deyip başka bir şey yapacağım da... Bu yalanı yayan hesaplar Gülşah'ın hastanede yattığı belli günleri ahlaksız bir iftiraya dönüştürdüler. Meselenin özünü anlatacağım. Çocukluğundan bu yana bağırsak hastası.

Bunu yapanlar CHP'li değildirler

İftiralarla CHP diz çökmez. Oyuna gelir miyiz diye bekliyorlar. Şimdi CHP'li görünenleri son seçimde görenler var mı? CHP troll ordusu beslemez, bel altı saldırmaz. Bunu yapanlar CHP'li değildirler. Benim için vız gelir tırs gider, şu oyuna gelmemizi bekliyorlar.

Bir santim eğilirsek namerdiz. Partili olmadığı halde bir yerden yüz bulup bir çelişkiden kendine makam mevki üreten o sahtekarlar, o ahlaksızlar alnınızı karışlamazsam namerdim, namerdim, namerdim..."