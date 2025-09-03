Özgür Özel’den Gürsel Tekin’e sert yanıt: Bu kararı tanımıyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul’da miting programı öncesi CHP İstanbul İl Başkanlığı’na gelerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özel’in sözleri, kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’in “göreve başladık” çıkışına doğrudan yanıt niteliği taşıdı.

“CHP İl Başkanı İl Binası’nda görev yapar”

Özel, İl Başkanlığı makamının önemine vurgu yaparak, “Arkamızdaki bina baba ocağıdır. Baba ocağının kavgası olmaz. İl Başkanı İl Binası’nda görev yapar ve genel başkana vekalet eder. Benim vekilim, adaşım, yoldaşınız Özgür Çelik’tir” ifadelerini kullandı.

“Bu kararı tanımıyoruz”

Mahkemenin verdiği kayyum kararını “hukuken ve siyaseten yok hükmünde” olarak nitelendiren Özel, şunları söyledi:

“Dün alınan karar, yetki gaspıdır. Türkiye’de hukuk sistemini allak bullak etmeyi göze alan bu kararı tanımamız mümkün değildir. Seçilmemiş birini İstanbul İl Başkanı olarak kabul etmemiz, seçimin ve sandığın inkarı olur. İl başkanımız ve yönetim görevine devam ediyor.”

“Mazbataları tartışmaya açar”

Özel, kararın geniş sonuçları olacağına dikkat çekerek, “Asliye Hukuk Mahkemeleri’ni YSK’nın temyiz mercii gibi gören bu yaklaşım, bugün Türkiye’de verilmiş tüm mazbataları tartışmaya açar. AYM dahi, ‘YSK kararları kesindir’ derken bu karar açık bir yetki gaspıdır” dedi.

“Gündemimiz seçim değil, mücadele”

Özel, partililere birlik mesajı vererek konuşmasını şu sözlerle noktaladı:

“Bu kararı tanımıyoruz. Bizim gündemimiz kavga değil, mücadele. İl Başkanımız Özgür Çelik görevinin başında, biz de İstanbul’dan Türkiye’ye demokrasi mücadelesini büyütmeye devam edeceğiz.”