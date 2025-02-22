Özgür Özel'den İmamoğlu hakkında başlatılan 'sahte diploma' soruşturmasına ilk tepki!

CHP lideri Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında "sahte diploma" iddiaları üzerine soruşturma başlatılmasına tepki gösterdi.

Özel, "Bu, Ekrem İmamoğlu’ndan ne kadar çekindiklerini, ne kadar korktuklarını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"Ekrem İmamoğlu kazanacak"

Erzincan’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturma için ilk kez konuştu.

Özel, konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

"Ekrem İmamoğlu’yla ilgili orada burada, yalandan siteler yazıyor. Bunlar da ciddiye alıp alıştırmaya kalkıyorlar. Onu da araştırsınlar. Bu, Ekrem İmamoğlu’ndan ne kadar çekindiklerini, ne kadar korktuklarını gösteriyor. Ekrem İmamoğlu’nu yenmek için 5 tane siyasi yasak davası açtılar.

Yetmedi, 6’ncıyı diplomayla yapıyorlar. Ama, 6 ok kazanacak. 5 dava, 1 diploma yine onları kurtarmaz. 6 ok kazanacak, Ekrem İmamoğlu kazanacak, Türkiye kazanacak."

Ne olmuştu?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında "sahte diploma" iddiaları üzerine soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, İmamoğlu'nun 26 Şubat'ta ifadesi alınmak üzere çağrı kâğıdı ile Başsavcılığa davet edildiği kaydedildi.