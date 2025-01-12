Özgür Özel'den İZENERJİ ve İZELMAN'a tepki: Bu tavrı not ettik

CHP İzmir İl Başkanlığı tarafından Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen İktidar Yolunda Korkusuz Kentler Çalıştayı'nın kapanış toplantısında konuşan Özel, yaptırdıkları memnuniyet anketlerinde CHP'li belediyelerden memnuniyet oranının yüksek olduğunu belirlediklerini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne eksik ödenek

Özel, İzmir Büyükşehir Belediyesi hesabına, İller Bankasından 31 Aralık 2024'te yatması gereken 3,7 milyar liradan 1,7 milyar liranın kesildiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"7 Ocak günü 32 şirketin 30'una maaş ödendi. Sadece büyük 2 şirket birkaç günlük bir kaynak arayışından dolayı beklemeye alındı. Bu hal olunca halden anlamayan, normalde dost görünen, işler yolunda gittiğinde halaya birlikte durulanların o gün bir anda nasıl karşımıza geçtiğini bir kenara not ettiğimizi bütün İzmir'in bilmesini isteriz. Biz karşının okundan çok dostun gülünden yaralanan, hele hele karşısı oku bu kadar haksız, acımasız, namertçe ve arkadan ve seni beni dara koymak için atmışken onun kayığına su taşıyanları da bir başka tarafa not ettiğimizi bilmenizi isteriz. Sonuç, iki gün içinde sorun çözüldü, maaşlar yattı."

Programın ardından CHP İzmir teşkilatının en yaşlı üyesi olduğu belirtilen 106 yaşındaki Nuriye Koç, Özgür Özel'e kırmızı atkı hediye etti.

'Devir teslim için sabırsızlanıyoruz'

Daha sonra Çiğli Belediye Başkanlığını ziyaret eden Özel, ziyaret sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İbrahim Tatlıses arasında cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin diyaloğun hatırlatılması üzerine şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı yeniden aday olmak istiyorsa bunun bir yolu var, Meclis'te 360 milletvekilinin seçimlerin yenilenmesi kararını alması lazım. Eğer varsa biz varız. Hemen gelsin. İsterlerse bu hafta seçim kararını alabiliriz. Yok biraz zamana ihtiyacı varsa zaten 2025'in ekim sonu kasım başını işaret etmiştik kendisine. Eğer aday olmak istiyorsa zaten tarih o tarih. Martta yapmak istiyorsa martta, ekimde yapmak istiyorsa ekimde. Biz dünden razıyız. Devir teslim için sabırsızlanıyoruz. Gelsin aday olsun."