Özgür Özel'den kapalı oturum tepkisi: Televizyonlarda söylenenlerden fazlası söylenmedi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) başkanlığı tarafından düzenlenen kapalı oturumda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, oturum sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Özel, "Açıkça söylüyorum, bütün Meclis dinledik. Televizyonlarda söylenenlerden fazlası söylenmedi. Bilmediğimiz hiç bir şey söylemediler" ifadelerini kullandı.

Kendisi, hükümetin İsrail tehdidi üzerinden Türkiye'nin gerçek sorunlarından, özellikle yoksulluktan kaçtığını savunarak, "Türkiye Erdoğan'ın söylediği sözlerden endişe etmesin. Türkiye yoksulluğu konuşmasın diye 'İsrail, Türkiye'ye saldıracak' lafını attı. Türkiye'deki gerçek gazetecileri Erdoğan'ın gündem manipülasyonundan arınmayı davet ediyorum" dedi.

Özel ayrıca, grubun tamamının "İsrail tehdidi var" diyen olursa tek yürek olacağını belirterek, bunun yoksul halka haksızlık olacağını dile getirdi .