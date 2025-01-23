Özgür Özel’den Kartalkaya açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 21 Ocak 2025 tarihinde Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Oteli’nde meydana gelen yangın faciasıyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Başkan, faciada 78 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 10 kişinin ise hastanelerde tedavi gördüğünü belirterek, acılarını paylaştıklarını ifade etti.

"Üzerimize düşen tüm katkıyı vermeye hazırız"

Açıklamasında, CHP'nin sorumlular kim olursa olsun, hangi partiden olursa olsun, şeffaf ve hakkaniyetli bir soruşturmanın yapılmasından yana olduğunu vurgulayan Genel Başkan, “Sorumluların en ağır cezaları almasını istiyoruz. Bu kapsamda üzerimize düşen tüm katkıyı vermeye hazırız” dedi.

Bunun yanı sıra, faciayı siyasi tartışmalardan uzak tutma çabalarına rağmen, iktidarın yaklaşımını eleştiren CHP lideri, facianın gerçek boyutlarının kamuoyuyla paylaşılmasının 6 saat geciktirildiğini söyleyerek "Turizm alanlarındaki ruhsatlandırma ve belgelendirme sorumluluğu tüm mevzuata göre açıkça kendisinde olan Kültür ve Turizm Bakanı, Bolu Belediyemizi hedef gösterdi" dedi. Ayrıca, Anadolu Ajansı'nın ve hükümete yakın bazı medya organlarının, sorumluları gizlemek için algı yönetimi yaptığı iddiasında bulundu.

"Cevaplanması gereken sorular var"

Özel, "Uzaktan kumandalı sözde gazeteciler, yorumcular, uzmanlar, Kültür ve Turizm Bakanlığını sorumluluk dışında tutmak için seferber oldu. Şimdi, gerçek sorumluların ortaya çıkması ve benzer bir acının tekrar yaşanmaması için cevaplanması gereken sorular var" diyerek şu soruları sıraladı:

• Yangına müdahale için neden yeterli bir itfaiye teşkilatı kurulmamıştır?

• 2007 yılında yangın yeterlilik belgesi alan otel, bugüne kadar nasıl faaliyetini sürdürebilmiştir?

• Yangın yeterlilik belgesi süresi neden uzatılmıştır?

• Bolu Belediyesi’nin uygunluk belgesi vermediği otelin ruhsatı hangi kurumdan alınmıştır?

• Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın denetim belgelerinin sorumluluğu kimdedir?

Özel, "Bu sorulara verilecek yanıtlar; sistemsizliğin, yetki karmaşasının ve denetimsizliğin bizi nasıl bir faciaya götürdüğünü ortaya çıkaracaktır. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyor, yaşanan faciadan siyasi rant devşirmeye çalışanları milletin vicdanına havale ediyorum" ifadelerini kullandı.