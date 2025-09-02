Özgür Özel'den 'kayyum' açıklaması: Gürsel Tekin'i ihraç ettik

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV özel yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Özel, "Hedefleri CHP'yi ortadan kaldırmak. Tüm planları suya düşünce bu kararı aldılar" dedi.

Özel'in açıklamasından öne çıkanlar şunlar:

Ankara'da altı, İstanbul'da dört tane dava var. Bu dava, dört davanın bir bileşimi. Ankara'da da altı davanın bir bileşimi bir dava yürüyor. Asliye Hukuk Mahkemelerine başvuruyorlar ve diyorlar ki, işte "İstanbul İl Kongresi'ni iptal edin." ya da "CHP'nin kurultayını iptal edin." ve "Tedbir kararı verin." Yani mahkemeyi daha görmeden, görevdekileri uzaklaştırın. Bunu bugüne kadar dokuz ayrı Asliye Hukuk Mahkemesi'nin başkanı reddetti.

Ankara'da böyle bir hakim bulamadıkları için İstanbul'daki bir hakime bu kararı aldırmışlar. Bu durum, hukuk sistemi açısından tamamen bir kanunsuzluk hali olduğu için Anayasa Mahkemesi'ne de bu durum açısından tedbir talebiyle başvuracağız. Bunların hepsini teker teker yaparız.

Ama hukuken neler olacak, o tartışmanın detaylarını hukukçulara bırakmayı tercih ederim. Ama biz ne yapacağız derseniz, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak hukuken yapılması gereken her adımı atacağız. Hukukçu arkadaşlar bakıyorlar. Örneğin, mahkemeye itiraz edilecek elbette. Mahkemenin kararına istinafta itiraz edilecek elbette. Ama bir yandan bu mahkemenin yaptığı bu iş Türkiye'de seçim hukukunu askıya alıyor.

Mahkemenin verdiği karar bizim için yok hükmünde. Gürsel Tekin'in ne konuştuğunun önemi yok, biz kendisini ihraç ettik. Görevi kabul eden her kim olursa onu da ihraç edeceğiz.