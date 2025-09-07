Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu yorumu! 'Kayyumluğu kabul etmesine ihtimal vermem'

CHP'de 15 Eylül'de görülecek 38. Olağan Kurultay davası öncesinde dikkat çeken bir görüşme gerçekleşti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldiğini açıkladı.

Özel, görüşmenin detaylarını paylaşarak, Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla İstanbul İl Başkanı olarak görevlendirilen Gürsel Tekin'e randevu vermediğini söyledi. Sözcü Gazetesi'ne konuşan CHP lideri, "Bundan sonra ben kendisinin kayyumluğu kabul etmesine ihtimal vermem" ifadelerini kullandı. Özel, "Eskileri yeniler hep beraber partimize sahip çıkacağız" diyerek birlik mesajı verdi.

Gözler 15 Eylül'e çevrildi

CHP'nin 38. Olağan Kurultay davası 15 Eylül'de görülecek. 4-5 Kasım 2023'te Ankara Spor Salonu'nda yapılan kurultayda Divan Başkanı olarak görev yapan Ekrem İmamoğlu ve diğer bazı isimlerin ortak hareket ettiği, delegelere yönelik usulsüzlük yapıldığı iddia edilmişti.

Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay davasından 'mutlak butlan' yani kurultayın geçersiz sayılması kararı çıkması durumunda yeniden genel başkanlığa döneceği mesajını vermişti. Bu açıklama sonrası partide tartışmalar alevlenmişti.

CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesinin ardından bazı hukukçular, 15 Eylül'deki kurultay davasının da benzer şekilde sonuçlanabileceğini öne sürüyor. Tüm gözler şimdi bu kritik davaya çevrilmiş durumda.