Özgür Özel'den kurultayda Kılıçdaroğlu'na sert sözler!

CHP’nin 39. Olağan Kurultayı, Ankara Spor Salonu’nda Divan Başkanı ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin konuşmasıyla saat 10.00 itibarıyla yeniden başladı.

Kurultayın ilk günü parti programı, tüzük ve kurultay yönetmeliğine ilişkin oylamalar seyircisiz tamamlanmıştı. Bugünkü oturumda ise izleyiciler salondaki yerlerini aldı. CHP Gençlik Kolları tarafından hazırlanan, üzerinde “Kurtuluş Yok Tek Başına, Ya Hep Beraber Ya Hiçbirimiz” yazısı ve tutuklu belediye başkanlarının çizimlerinin bulunduğu büyük afiş salonun duvarına asıldı.

Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na cevap

Öte yandan, CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun videolu olarak X hesabından yaptığı ve “CHP derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir” ifadelerini kullandığı açıklamasına, Genel Başkan Özgür Özel kürsüden yanıt verdi.

"Müesses Nizamla mücadeleden dönüş yoktur"

Özel konuşmasında, “Müesses Nizamla mücadeleden dönüş yoktur. Dönüşü olmayan bu yolda korkanlara da yer yoktur. Müesses Nizama iş birlikçi olanlara kara düzenin sesi olanlara, bu örgütlerin vermediği görevleri başka kapılarda arayanlara yer yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi arınacaksa işte bu anlayıştan arınacak. Bizi yüzde 25'e hapsetmek isteyenlerin sokaklardan, meydanlardan koparmak isteyenlerden arınacak. Çünkü bu parti artık seçim gecesi ışıkları erkenden söndüren üyelerinin gözyaşı döktüğü bir parti olmayacak" sözlerini kullandı.