Özgür Özel'den Lütfü Savaş'a sert tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş'ı ziyaret etti. Görüşme sonrasında açıklamalarda bulunan Özel, gündemdeki çeşitli konulara değindi.

"Kirli oyunun bir piyonu"

Özel, Hatay eski Belediye Başkanı ve CHP'li Lütfü Savaş'ın, CHP kurultayına dair suç duyurusunda bulunarak ifadeye çağrılmasının ardından yaptığı açıklamaları değerlendirdi. Özel, Savaş için "kirli oyunun bir piyonudur" ifadesini kullandı.

Ön seçim sürecine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı adaylığı süreciyle ilgili ön seçim sürecine ilişkin de görüşlerini paylaşan Özel, "Sayın Ekrem İmamoğlu aday olmak için gerekecek imzanın 3 katına yakınını zaten tamamlamıştı. Şu anki son rakamı bilmiyorum. Onun dışında grubumuza çeşitli başvurular oluyor. Biz bütün başvurulara eşit bir şekilde yaklaşıyoruz. Yarın akşam üstü saat 17.00’ye kadar imza sayısı 20’yi geçen aday adaylarını genel merkezimize bildireceğiz" dedi.