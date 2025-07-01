Özgür Özel'den miting öncesi sert çıkış: Seçime kadar bekle

CHP lideri Özgür Özel, 19 Mart operasyonunda tutuklanan ve bugün cezaevinde 100. güne giren partililer için "100 KARASI" başlığıyla Saraçhane'de büyük bir miting düzenleyecek.

Miting öncesi Demokrasi ve Adaletin 100. Kara Gününde "100 KARASI” Toplantısı'nda konuşan CHP lideri Özel sert mesajlar verdi.

"Unutmamız gerekenleri unutmuyoruz"

"7 gün 7 gece tarihe geçen eylemler yaptık" diyen Özel, "Balyoz'da, Ergenekon'da, İstanbul seçimlerinin iptalinde hangi kumpasları kurdularsa bir benzerini kurdular. Unutmamız gerekenleri unutmuyoruz" ifadelerini kullandı.

İBB operasyonlarında 'gizli kasalara ulaşıldı' başlıklarıyla haber yapan yayın organlarını hedef alan Özel, "'Elimizde görüntüler yoktu, stoktan video kullandık, kusura bakma' dediler. Bu stok videoyu size kim yolladı, boş kasaya rağmen 'Basın görüntüyü' kim dedi biliyorum. Görüntüyü yayana da o talimatı verene de diyorum ki seçime kadar bekle ulan seçime kadar bekle" diye konuştu.

"Yapılmamış bir saygısızlık üzerinden lince izin vermem"

Özel, LeMan dergisinde gündem olan karikatüre ilişkin de açıklamalarda bulundu. Derginin Mavi Marmara'ya, trafikte bıçaklanarak katledilen motokurye Samet'e de destek çizimlerini hatırlatan Özel, "Ben LeMan'ın rahmetli motokurye Samet'e, Filistin davasına doğrudan sahip çıktığına şahidim. Hz. Muhammed'e saygısızlığa da izin vermem ama yapılmamış bir saygısızlık üzerinden yapılan lince de izin vermem" dedi.

100. günde gündemin değişmesi ve bir büyük tartışmanın başlaması için çalışıldığını iddia eden Özel, karikatür konusunun toplumu hızla kutuplaştıran, tansiyonu arttırmak için özellikle üzerinde durulan bir konu olduğunu savundu.