Özgür Özel'den Muharrem İnce'ye sürpriz teklif: Baba evine davet ediyoruz

Bugün Ankara'da Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'yi ziyaret eden CHP lideri Özür Özel, İnce'ye ve Memleket Partililere kritik bir çağrıda bulundu.

"Muharrem İnce'yi baba evine davet ediyoruz"

Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Özel, "Sayın Muharrem İnce'yi ve Memleket Partisi'ndeki arkadaşlarımızı 'baba evine davet' noktasında bir iki cümle kurdum. Tabii ki bundan sonraki aşama kendi takdirleri olacak. Ben bugünkü nazik kabulleri için kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Bu ziyareti çok önemsiyorum"

Muharrem İnce ise açıklamasında "Bu ziyareti çok önemsiyorum. Önümüzdeki süreçte, arkadaşlarımla, yetkili kurullarımla bir toplantı yapacağım ve ve en kısa sürede sayın genel başkanı ziyaret edeceğim" ifadelerini kullandı.

2021'de CHP'den istifa edip Memleket Partisi'ni kurmuştu

2002-2018 yılları arasında CHP Yalova milletvekili olarak meclise giren Muharrem İnce, 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olmuş ve yüzde 30,67 oyla ikinci olmuştu. Seçimden sonra yeterli imza toplanamadığı için olağanüstü kurultay talebi kabul edilmeyen İnce, 2021'de partisinden istifa ederek Memleket Partisi'ni kurmuştu.

2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçiminde de Memleket Partisi'nden cumhur başkanı adayı olmuş ikinci turda çekildiğini açıklamıştı.