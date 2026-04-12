Özgür Özel’den Peter Magyar’a tebrik: Demokrasi kazandı, otoriterlik kaybetti

Macaristan’da gerçekleşen ve Peter Magyar’ın zaferiyle sonuçlanan seçimler, Türkiye siyasetinde de geniş yankı buldu. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Lideri Özgür Özel, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Macaristan halkının değişim iradesini selamlayarak Orban ve destekçilerine yönelik sert eleştirilerde bulundu. Özel, Macaristan’daki değişimin küresel bir demokratik dalganın parçası olduğuna dikkat çekti.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Macaristan’daki seçimlerde, otoriterliğin Avrupa’daki sembol ismi mağlup olmuştur.

Macaristan’da kazanan demokrasidir. Demokrasinin araçlarını kullanarak otoriterleşenler, eninde sonunda mağlup olacaklardır.

Kendisini, demokrasinin ve hukukun üstünde görenler yenilmiştir. Orban ile onun tam destekçisi Trump ve ekibi kaybetmiştir.

Halkın iradesi tek adamlardan güçlüdür.

16 yıllık otoriter bir iktidarı, sandığa giderek değiştirme iradesini ortaya koyan Macar halkını dayanışma duygularımla selamlıyorum.

Seçimlerden galibiyetle çıkan @magyarpeterMP ve Tisza’yı tebrik ediyor; kendilerine başarılar diliyorum.