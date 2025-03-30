Özgür Özel'den protestolardaki tutuklamalara tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bayramı cezaevinde geçiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyarete Silivri'ye gitti. Çıkışta açıklamalarda bulunan Özel, protestoların ardından gerçekleşen gözaltılara tepki gösterdi, "Namusum üzerine söylüyorum, bu gençlere kötü davrananların her birini teker teker bulacağım. Ölümü göze alırım bu mağdur çocukların ahını yerde bırakmam." dedi.

Özel'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Yıllardır CHP tüm partilerle bayramlaşırdı, ama bu bayram bayramı bayram olmaktan çıkardılar. Ankara'da bayramlaşma programından çekildik.

Milletimizle ve mağdur öğrenci arkadaşlarımızla bayramlaşıyoruz. Temel sorun şu ki, burada tutulan genç arkadaşlarımızın hiçbir suçu yok. Binlerce öğrenci gözaltına alınıp 4 gün tutuldu.

Şimdi öğrencilere bakıyoruz. Gencecik çocuğumuzu aç, susuz bırakanı, darp edeni hepsini bulurum. Devlette hiçbir şey kaybolmaz, işkence suçunun da zamanaşımı olmaz. Bu ülke Almanya kadar demokratik bir ülke olacak. Namusum üzerine söylüyorum; bu gençlere kötü davrananların her birini teker teker bulacağım, devlet görevlisiyse de bulacağım polisse de bulacağım.

Biz dava adamıyız, inanç adamıyız. 10 yaşından beri yatılı okulda okudum, bir kişiyi arkamda bırakmadım, bir kişiyi satmadım."