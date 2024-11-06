Özgür Özel'den seçim galibi Trump'a tebrik mesajı
ABD Başkanlık seçimlerinde zaferini ilan eden Donald Trump'a bir tebrik mesajı da CHP Genel Başkanı Özel'den geldi. X hesabından yaptığı paylaşımında Özel, Trump'ı tebrik ederken, Filistin ve Ukrayna’da süregelen savaşlara ve ABD-Türkiye arasındaki ilişkilere vurgu yaptı.
AA
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Özgür Özel X hesabındaki tebrik mesajında Trump'a hitaben:
"Demokratik bir çerçevede 47. ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump’ı ve Yardımcısı James David Vance’i tebrik ediyorum.
Seçim sonuçlarının Türkiye-ABD ilişkilerinin seyrine olumlu katkı sağlamasını temenni ederken, sonuçların aynı zamanda bölgemizde süregelen, başta Filistin ve Ukrayna’daki savaşlar olmak üzere, olumsuz gidişatın sona ermesinin yolunu açacağını ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.