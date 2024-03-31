Özgür Özel'den seçim zaferi sonrası balkon konuşması

Özel'in açıklamalarından satırbaşları:

Tarihi bir sonuç elde ettik. Hiçbirimizi mahcup etmeyen, oy veren kimseyi pişman etmeyen beş kahraman belediye başkanımıza özel olarak teşekkür ediyorum.

Rakibini tam iki kat farklı geçerek seçimi kazan Mansur başkanı, bir Cumhurbaşkanı 17 bakana karşı seçim kazanan Ekrem başkanı, Antalya belediyesini kurulduğu günden bu güne ilk kez, iki kez üst üste kazanma başarısı gösteren Muhittin Böcek'i, burayı da onlar gibiler yönetsin dedirttikleri için ve geçen seçimden CHP'nin, baba ocağının bayrağını hiç düşürmeyen Aydın'ı,, Muğla'yı, İzmir'i, Tekirdağ'ı kutluyorum. Sakinliğimizi koruyarak kazandığımız Hatay Büyükşehri kutluyorum.

Birileri bizi birbirimize düşürecekti. Bu parti öyle arkadaşının avukatlık bürolarında kurulaydı senin basit oyunlarınla bozulurdu. Bu parti savaş meydanlarında kurulmuş bir partidir. Bu partinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'dir.

Bugün partimizi şu anki sonuçlara göre, vallahi ben TRT'nin yalancısıyım, birinci parti yaptık. Bu ikinci yüzyılın ilk seçimiydi. Size söz veriyorum Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk genel seçiminde Atatürk'ün partisini iktidar yapacağız.

Aday belirleme sürecinin, en büyük başarısı ölçme değerlendirmedir, bilimdir. Anketlere burun kıvıranlar, destek aldığımız tüm teknolojiyi görmezden gelenler ve bizi adaylaştırma sürecinde küçük düşürmeye çalışanların hepsi, bugün bu akşam, bu sonuçlarla yeni nesil bir yönetim anlayışı, veriye dayanan anlayışın önemine tanık oldular.

Sözümüze değer veren iyi insanlara, milliyetçi demokratlara, muhafazakar demokratlara ve birleşe birleşe kazanalım diyip de bizimle birlikte olan herkese, Kürt seçmenlere yürekten teşekkür ediyoruz.

Biz CHP olarak yarın yeni bir adım atıyoruz, kırgınlığımız, küskünlüğümüz yok, hata yaptıysak onlardan da ben özür diliyorum. Hakkınızı helal edin. Gönüller yapacağız, gönülleri yapa yapa, birleşe birleşe hep birlikte kazanacağız.

Sizden bir ricam var, bizi çok sefer yendiler, alay ettiler, dalga geçtiler. O gün ne yaşadıysak onu yaşatmamak boynumuzun borcudur. Kimseyi üzmeyin, kimseyi küçük görmeyin. Kimseyle alay etmeyin. Çok rica ediyorum. Başarıyı taşımanın en yüce hali alçak gönüllülüktür.