Özgür Özel'den siyasilere Cumhuriyet Bayramı telefonu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet'in ilanının 102'nci yıl dönümü dolayısıyla siyaset dünyasının önde gelen isimlerini arayarak Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Özel, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in yanı sıra CHP’nin önceki genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu, Murat Karayalçın ve Hikmet Çetin ile de telefonda görüştü.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet'in ilanının 102. yıl dönümü vesilesiyle siyaset camiasının önde gelen isimleriyle telefon görüşmeleri yaparak bayram tebriğinde bulundu.
Özel'in bayram tebrikleri kapsamında görüştüğü isimler arasında 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de yer aldı.
CHP'nin eski başkanlarını da aradı
Ayrıca, Özel; CHP'nin geçmiş dönem genel başkanları olan Kemal Kılıçdaroğlu, Murat Karayalçın ve Hikmet Çetin ile de ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
Gerçekleşen görüşmelerde CHP lideri Özgür Özel, muhataplarının Cumhuriyet Bayramlarını kutlarken, aynı zamanda kendilerine sağlık, mutluluk ve esenlik dileklerini iletti.