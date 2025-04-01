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Özgür Özel'den soruşturma tepkisi: Boykot demokratik haktır

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 'boykot' soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı. Özel, "Boykot demokratik haktır" dedi.

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CHP Genel Başkanı Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'boykot' çağrısı yapanlara re'sen soruşturma başlatılacağı kararına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Özel, sosyalmedyadan şu paylaşımı yaptı:

Tayyip Erdoğan’a helal olan millete haram olamaz!

Boykot demokratik haktır.

2008’de medya boykotu başlatan Erdoğan’ın ta kendisidir.

Bugün boykotu kötüleyen şuursuzlar baş kötünün müritleridir.

Tutarsızlıktan utanmayanlar, yalandan medet umanlar yine rezil oldunuz.

Hadi buyrun…

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Kaynak: HABER MERKEZİ