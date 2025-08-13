Özgür Özel’den soruşturma yanıtı: Yarın 12'yi bekle kuruluş hediyen geliyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a seslenen Özel, “Yarın 12.00’yi bekle. AK Parti’nin kuruluş hediyesi geliyor” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da seslenen Özel, “Tayyip Bey, hani ‘turbun büyüğü heybede’ diyorsun ya… Heybede tutmayacağım. Yarın CHP Genel Merkezi’ne tüm basın kuruluşlarını çağırıyorum. İmzalı, yazılı, açık açık isimler var. AK Toroslar çetesi çöküyor, AK Parti çöküyor” dedi.

“1990’lardaki 'Beyaz Toroslar' gibi…”

Konuşmasında “AK Toroslar çetesi” ifadesini kullanan Özel, “Başımızdakiler, gün geldi 1990’lardaki Beyaz Toroslar gibi karşımıza AK Toroslarla çıktı. Tehdit ettiler ama teslim olmadık. İpliklerini pazara çıkardık” diye konuştu.

Özel, avukat Mehmet Yıldırım’ın, bazı kişilere tehdit ve para talebinde bulunduğunu, bunun karşılığında iftiralar atıldığını iddia etti. Yıldırım’ın Yunan Adaları’na kaçmak isterken Antalya’nın Serik ilçesinde yakalandığını belirten Özel, “Normalde suçu 5 yıl, avukat olduğu için 7,5 yıla kadar çıkıyor. Ama kaçarken yakalanmasına rağmen ‘tutuklama yasağı var’ denilerek ev hapsine alındı. Çünkü cezaevine girseydi, ‘Böyle mi anlaşmıştık?’ deyip her şeyi anlatacaktı” ifadelerini kullandı.

“Belgeleri HSK’ya verdik”

Özel, iddialarına ilişkin tüm kanıtları Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) teslim ettiklerini söyleyerek, “O çetenin yakasını bırakmayacağız” dedi.

“Bana soruşturma açmış”

Hakkında açılan soruşturmaya da değinen Özel, “Adalet Bakanı, bugün ben konuşurken ‘lan’ demişim diye soruşturma açmış” sözleriyle tepki gösterdi.

Özel, yarın saat 12.00’de CHP Genel Merkezi’nde önemli belgeleri kamuoyuyla paylaşacağını yineleyerek konuşmasını tamamladı.