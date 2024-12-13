Özgür Özel'den Suriye önerisi: Hükümet doğru adımları atarsa destekleriz

Özel, Habertürk canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Suriye'deki Esed rejiminin yıkıldığına işaret eden Özel, Suriye'de yaşananlar nedeniyle Türkiye'nin son 13 yılda 200 milyar dolar kaybettiğini, resmi rakamlara göre 2 milyon 953 bin sığınmacının ülkeye geldiğini, 283 askerin şehit olduğunu iddia etti.

Özel, Suriye'nin Afgan rejimine evrilmemesini umduğunu belirterek, "Şu anda yaşananlar veya söylenenler, hepimizin en çok korktuğu tablodan uzak bir tabloya işaret ediyor. Ümit ederim aklıselim hakim olur." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'ye yönelik, "Şam rejiminin yasını tutmaktan süratle vazgeçsin." sözlerini değerlendiren Özel, "Benim için Esad her zaman diktatördü. Her zaman Suriye'nin demokratikleşmesini savundum. 'Esad rejimi 12 günde yıkıldı.' diyor. Hayır, 61 yıl artı 12 günde yıkıldı. Ülkenizde demokrasi yoksa, muhaliflere düşman hukuku uyguluyorsanız, cezaevlerinizde işkence varsa, ülkeyi dar bir zümreyle yönetiyorsanız, siz zengin, halk yoksulsa, eninde sonunda bu rejim yıkılır zaten. Esad, babasının yaptıklarının da bedelini ödedi." ifadelerini kullandı.

Özel, Beşşar Esed'in kendi sonunu kendisinin hazırladığını belirterek, hiçbir zaman Esedci olmadığını dile getirdi.

En çok Suriyeli sığınmacı sorununu çözmek için söyledik

Daha önce Esed ile görüşme talebinin olduğu hatırlatılan Özel, "Biz, hiç zikzak yapmadık. 'Üçlü sac ayağı.' dedik: Komşunun iç işlerine karışma, komşunun toprak bütünlüğüne saygılı ol, komşunun devlet dışı unsurlarını muhatap alma. Biz, bunu hep söyledik. Ayrıca Esad'la bir süreç yönetilmesinin gerektiğini de söyledik ama bunu en çok Suriyeli sığınmacı sorununu çözmek için söyledik." diye konuştu.

Özel, daha önce Şam'a gidip Esed ile görüşmesi halinde tüm mezheplerin temsil edildiği ulusal meclis ve demokratik parlamentonun doğru olacağını söylemeyi düşündüğünü kaydetti.

Daha önce ''Esed'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeme kararını hata olarak değerlendirdiği'' açıklaması hatırlatılan Özel, "Bu işin nereye gittiği görülüyordu. (Şam) Bir günde düşmeyecekti, belki 10 günde, 20 günde, 50 günde ama düşecekti. Esad'ın görüşmemesi şöyle hata. Görüşse, bir doğru çıkış planı bulunsa belki o zaman bilmiyorum." dedi.

CHP'nin Suriye'deki yeni yönetime bakışı

Özel, "Suriye'deki gelişmelerin ardından yeni yönetimle irtibat kurmayı düşünür müsünüz?" sorusuna, "Hayır, şu an için öyle bir şey düşünmem ama Suriye'de demokrasiye doğru bir adım atılır, gerçek bir geçiş dönemi hükümeti kurulursa, o hükümet tüm kesimleri temsil ediyorsa biz de o hükümetle CHP olarak ilişki kurarız.'' yanıtını verdi.

Parti olarak doğruya doğru demek durumunda olduklarını belirten Özel, "Böyle hep karşıda olacağız diye bir şey yok. Biz, Suriye'de ne savunuyoruz? Suriye'nin toprak bütünlüğünü, hızla demokrasiye doğru adımlar atılmasını, Suriye'deki bütün yapıların temsil edilmesini. Burada Araplar, Kürtler, Türkmenler en başta ve Dürziler, diğer ufak yapılar." dedi.

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kimsenin toprağında gözümüz yok, Suriye'yi Suriyeliler yönetsin." sözünü kıymetli bulduğunu belirterek, "Suriye'de Alevi'siyle, Sünni'siyle, Kürt'üyle, Türk'üyle, Türkmen'iyle bütün yapıların geleceğini hep birlikte yaşayabilecekleri bir formüle katkı sağlarsak, bu durumda Suriye yaşanabilir bir yer olursa, Türkiye'deki Suriyelilerin memleketlerine dönmesini barışçıl yoldan sağlarız. Hükümet, bu noktada doğru adımları atarsa destekleriz." ifadelerini kullandı.

Sığınmacılar için eve dönüş paketi önerisi

CHP'li milletvekillerinin sığınmacıların durumuyla ilgili açıklamalarına ilişkin konuşan Özel, "CHP'nin, Suriyeli, Türkiye'deki statüsü ne olursa olsun sığınmacıların mümkün olan en kısa zamanda memleketlerine dönmesiyle ilgili bir iradesi var ama şu gerçeği de görmek lazım. Suriye, şu anda dönülebilecek durumda olsa, o zaman 'Hadi' diyelim. Suriye'nin dönülebilecek duruma gelmesi için orada bir askeri istikrarın önce sağlanması lazım." dedi.

Özel, Suriyeli sığınmacılar için eve dönüş paketi önerisinde bulunacaklarını dile getirerek, Suriyelilere yönelik eğitim, sağlık ve iş hayatına dair düşündükleri çözümleri sıraladı.

İsrail'in Suriye'deki saldırılarına işaret eden Özel, "İsrail'in, Suriye'nin toprak bütünlüğü açısından önemli bir tehdit olduğu ortada. Bu noktada uluslararası toplum ve uluslararası hukuk arkamıza alınarak ve BM kararları da gösterilerek İsrail'e 'Dur' denilmesi ve çok net olunması lazım. Suriye'de İsrail ve Amerika'nın planı işledi. Türkiye, ortaya çıkan durumu kendisi açısından iç siyasete elverişli bir başarı gibi gösterse de başkasının oyunu işledi. Bu meselede Türkiye'nin, Suriye'nin bundan sonrası için inisiyatif alması ve orada bir aktör olarak bulunması zaruridir." değerlendirmesinde bulundu.