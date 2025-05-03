Özgür Özel'den taziye mesajı: Ömrünü barış yolunda harcadığına şahidiz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajı yayımladı.

Özgür Özel sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Suçsuz yere hapislere atılsa da zulümler görse de ömrünü barış yolunda harcadığına şahidiz.

Türkiye’nin birliği ve kardeşliği için verdiği mücadeleyi başarıya ulaştırmak, hepimizin ona borcudur.

Ülkemizin başı sağolsun.