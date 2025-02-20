Özgür Özel’den TÜSİAD tepkisi! 'Bütün Türkiye’ye gözdağı'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş’ı ziyaret etti. Görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulunan Özel, gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

Bir gazetecinin, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Ömer Aras’ın polis eşliğinde ifadeye götürülmesinin piyasalara etkisi olup olmayacağı yönündeki sorusuna yanıt verdi.

Özel, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yurt dışındaki yatırımcı sunumlarına atıfta bulunarak, "Şimşek, sunumunu tek slayta indirsin. ‘Türkiye yatırım yapmak için böyle bir ülke’ desin. TÜSİAD Başkanı’nın iki polisin kolundaki fotoğrafını, Türkiye’deki yatırım ortamı bu kadar müsait diye gösterebilir. Herhalde Mehmet Şimşek’in en son isteyeceği fotoğraf, kendisi açısından o fotoğraftır" ifadelerini kullandı.

"Erdoğan’ın startıyla bu görüntüler yaşatıldı"

Hukukun ve mülkiyetin güvencede olmadığı bir ortamda yatırımcıların çekimser kalacağını belirten Özel, "Bugün TÜSİAD, geçen haftaki açıklamasının ardından bir süre bekledi ve Erdoğan’ın dün verdiği startla bu görüntüler yaşatıldı" dedi.

"Amaç ‘kimse sesini çıkarmasın' mesajı vermek"

CHP lideri, TÜSİAD’a yönelik uygulamaları "bütün Türkiye’ye gözdağı" olarak değerlendirdi. Özel, "Sadece TÜSİAD değil, sendikalar, dernekler, vakıflar, muhalif gazeteciler ve siyasetçiler de bunu söylüyor. Muhalefet hangi görüşten olursa olsun aynı sert muameleye maruz kalıyor. Çünkü amaç, ‘Kimse sesini çıkarmasın, çıkaranın başına bu gelir’ mesajını vermek" ifadelerini kullandı.

"Muhalefet uzun zamandır bedel ödüyor"

Özel, TÜSİAD yöneticilerinin ifadeye götürülmesine bir kez daha tepki göstererek, "Muhalefet zaten bu gözdağına uzun zamandır bedel ödüyor. Şimdi sırayı TÜSİAD’a getirdiler. Biz özgürlükleri, hukuku ve demokrasiyi savunan herkesin yanındayız" diye konuştu.