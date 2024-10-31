Özgür Özel'den vatandaşlara çağrı: Esenyurt’un iradesine darbe yapılmıştır
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in terör örgütü üyeliği suçlamasıyla tutuklanmasının ardından, belediyeye Can Aksoy kayyum olarak atandı. CHP lideri Özgür Özel de, halkın iradesinin gasp edildiğini belirterek vatandaşları Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda toplanmaya davet etti. Bu çağrının ardından polis ekipleri belediye binaysını barikatlarla ablukaya aldı. CHP'liler durumu protesto etmek için harekete geçince arbede yaşandı.
Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından, belediyeye kayyum atandı. Bu kararla halkın iradesinin gasp edildiğini belirten CHP Başkanvekili Gökhan Günaydın, protesto çağrısı yaptı.
Saat 16:00'da belediye Cumhuriyet Meydanı’nda toplanma kararı alan CHP'liler, bir otobüsle binaya doğru ilerlemek istedi. Ancak girişleri polis tarafından engellenmeye çalışılınca gerilim yükseldi.
Emniyet güçleri belediye binasını çelik bariyerlerle sararken, emniyet birimleriyle yapılan müzakereden de olumlu yanıt çıkmadı. Vatandaşlar "hak, hukuk, adalet" sloganları atarken, polis ablukası altında bekleyiş sürüyor.
'Esenyurt’un iradesine darbe yapılmıştır'
Öte yandan CHP lideri Özgür Özel, Ahmet Özer'in tutuklanarak yerine kayyum atanmasına sert tepki gösterdi. “Esenyurt’un iradesine darbe yapılmıştır." ifadelerini kullanan Özel, "Saat 16.00'da Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda buluşacağız,” dedi.