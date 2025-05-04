ÖZGÜR ÖZEL'E KİM SALDIRDI? CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran kim? Kimliği belli oldu mu?

CHP Genel Başkanı Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreni için Atatürk Kültür Merkezi'ne gitti. Özgür Özel çıkışta bir kişinin saldırısına uğrarken şüphelinin kimliği merak ediliyor.

Şimdi sıklıkla "CHP Genel Başkanı Genel Başkanı Özgür Özel'e kim saldırdı?" sorusu geliyor.

CHP Genel Başkanı Genel Başkanı Özgür Özel'e kim saldırdı?

CHP Genel Başkanı Genel Başkanı Özgür Özel, Atatürk Kültür Merkezi çıkışında yanında bulunan bir kişi tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Erkek şahsın 55-60 yaşlarında olduğu görülürken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Özel’e saldıranın S.T. adlı şahıs olduğu tespit edilmiş ve şahıs gözaltına alınmıştır" dedi.

Saldırgana ilk müdahaleyi Özel'in korumları yaparken olay yerinden hızlıca uzaklaştırıldı.

Özgür Özel’in sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak ilk edinilen bilgilere göre ciddi bir yaralanma olmadığı belirtildi. Olayla ilgili adli süreç başlatıldı.