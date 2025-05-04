ÖZGÜR ÖZEL'E SALDIRAN KİM? CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e kim saldırdı, kimliği belli oldu mu?

CHP Genel Başkanı Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreni için Atatürk Kültür Merkezi'ne gitti. Özgür Özel çıkışta bir kişinin saldırısına uğrarken şüphelinin kimliği merak ediliyor.

Şimdi sıklıkla "CHP Genel Başkanı Genel Başkanı Özgür Özel'e kim saldırdı?" sorusu geliyor.

CHP Genel Başkanı Genel Başkanı Özgür Özel'e kim saldırdı?

CHP Genel Başkanı Genel Başkanı Özgür Özel, Atatürk Kültür Merkezi çıkışında yanında bulunan bir kişi tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Saldırganın 66 yaşında Selçuk Tengioğlu olduğu ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Özel’e saldıranın S.T. adlı şahıs olduğu tespit edilmiş ve şahıs gözaltına alınmıştır" dedi.

İçişleri Bakanlığından açıklama

İçişleri Bakanlığı saldırgana ilişkin açıklamada bulundu. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin Hatay'da 2004 yılında kendi çocuklarını öldürdüğü ortaya çıktı.

Hatay'ın Çay Mahallesi'nde 9 Mayıs 2004 tarihinde gerçekleşen olayda sabaha karşı eve gelen S.T., silahını çekerek oğlu Barış'ı (19), daha sonra kızı Mutlu'yu (17) silahıyla vurdu.

Silahtan çıkan kurşunlardan yaralanan çocuklarının ölmediğini fark eden baba, bu kez mutfağa giderek aldığı ekmek bıçağıyla, silahla yaraladığı çocuklarını bıçaklayarak öldürdü. Tengioğlu'nun diğer kızı Yasemin (16) ise 2. kattaki evin arka balkonundan aşağı atlayarak kurtuldu.