Özgür Özel'i yumruklayan saldırgan hakkında HTS ve MASAK incelemesi talep edildi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e, Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından yapılan fiziki saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor.

Hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen tören sonrası Özel’e yumruk atan şüpheli S.T. (66), gözaltına alınarak İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülmüştü. Zanlının işlemleri burada devam ediyor.

Telefon kayıtları talep edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelinin olay öncesindeki iletişim trafiği ve mali geçmişine dair inceleme başlatıldı. Bu kapsamda, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) aracılığıyla HTS (telefon görüşme ve mesajlaşma trafiği) kayıtları talep edilirken, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) da zanlının banka hareketlerine ilişkin rapor hazırlayacak.

Soruşturma sürecinde elde edilecek veriler, saldırının arka planına ilişkin detayların netleşmesi açısından önem taşıyor.