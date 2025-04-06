Özgür Özel'in anahtar listesi belli oldu! CHP'DE A takımında kimler olacak?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 21. Olağanüstü Kurultayı'nda yapılan seçimlerin ardından, Genel Başkan Özgür Özel’in belirlediği anahtar listeyi kamuoyuyla paylaştı. 1323 delege arasından 1276’sı oy kullandı, 105 oy geçersiz sayılırken, 1171 oy geçerli kabul edildi. Özgür Özel, bu oyların tamamını alarak ikinci kez CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturdu.

Genel Başkanlık seçiminde tarihi bir zafer kazanmasının ardından gözler, CHP’nin 60 kişilik Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimlerine çevrildi. Bu seçimler, partinin geleceği açısından büyük önem taşıyor.

Özel'in anahtar listesinde yer alan isimler, muhalif kanadın hazırladığı ‘Denge ve Dayanışma Listesi’ ile rekabete girecek.

O listede yer alan isimler şunlar:

Ayrıca, Özgür Özel, Bilim Kurulu için de belirlediği isimleri anahtar listesine dahil etti. Listeye dahil olan isimler, CHP’nin geleceği ve stratejik yönelimleri için kritik bir rol oynayacak. Özel'in belirlediği anahtar listedeki isimler, muhaliflerin hazırladığı 'Denge ve Dayanışma Listesi'nde yer alan isimlerle yarışacak.

Özgür Özel, Bilim Kurulu için de anahtar listesine şu isimleri koydu: