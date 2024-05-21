Özgür Özel'in 'kriminal, karanlık bakan' sözlerine Süleyman Soylu'dan yanıt

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, grup toplantısında yaptığı açıklamaların bir bölümünde eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tepki gösterdi.

Özel, "O günden sonra annelerin eylemleri devam etti ama 25 Ağustos 2018’de Süleyman Soylu Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kriminal ve karanlık bakanı Cumartesi Annelerinin 700’ünü eylemine saldırdı ve orantısız güçle, o eylemi dağıttı ve oradaki anaları evlatları destekçileri perişan etti. O tarihten bu tarihe marifetmiş gibi Galatasaray Meydanı annelere kapalı. Her hafta anneleri tutukladılar akşam saldılar. Soylu yılmadı anneler yılmadı, Soylu utanmadı anneler bir adım geri durmadı" dedi.

Özel'in "Süleyman Soylu Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kriminal ve karanlık bakanı" ifadelerine eski İçişleri Bakanı'ndan yanıt geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Soylu, "Özgür Özel Bey... Yaptırdığınız makyaj operasyonları yetmiyor akıl operasyonu da lazım ancak onun da çaresi yok" ifadelerini kullandı.

Soylu açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Bir önceki başkanınız da aynı iftiraları söyleyerek ”ortak” kumpasınızla gitti. Esas patronunuzdan kurtulabilirseniz, Allah’a şükür biz buradayız… Bu arada cezaevindeki bilumum PKK/DHKPC’li kriminal olmayan (!) terörist arkadaşlarınızı da unutmayınız."