Özgürlük Filosu'ndaki 3 Türk milletvekili bugün yurda dönebilir

İsrail'in yasa dışı şekilde el koyduğu Özgürlük Filosu Koalisyonu'nda yer alan 3 Türk milletvekilinin bugün Türkiye'ye dönmesinin mümkün olabileceği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, milletvekilleri Aşdod Limanı'nda karaya çıkarıldıktan sonra dün gece Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na götürüldü.

Yetkililerin yüz yüze görüşmesi bekleniyor

Kaynaklar, "Milletvekillerimizin bugün üçüncü bir ülke üzerinden hava yoluyla Türkiye'ye dönmeleri ihtimali bulunmaktadır. Diğer 18 vatandaşımız ise Ketziot Gözaltı Merkezi'ne götürülmüşlerdir. Tel Aviv'deki Konsolosluk yetkililerimizin, bugün vatandaşlarımızla yüz yüze görüşmesi öngörülmektedir" açıklamasında bulundu.

Türk vatandaşlarının bir an önce yurda dönmeleri için gerekli girişimlerin yapıldığı, özel bir uçak seferi düzenlenmesi dahil tüm tedbirlerin alındığı da vurgulandı.

Ne olmuştu?

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve İsrail ablukasını kırmak amacıyla yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu, 30 ülkeden 140'tan fazla katılımcıyı taşıyan 1 gemi ve 8 tekneden oluşuyordu. Çoğunluğunu doktor, sağlık çalışanı ve basın mensuplarının oluşturduğu filo, 8 Ekim sabahı İsrail ordusunun saldırısına uğradı.

Gazze'ye yaklaşık 120 deniz mili mesafede uluslararası sularda gerçekleşen müdahalede yolcular İsrail tarafından alıkonuldu. İsrail ordusu daha önce, 1 Ekim akşamı Küresel Sumud Filosu'na da benzer şekilde saldırarak gemilerdeki yolcuları gözaltına almış, işlemlerin ardından yüzlerce aktivist ülkelerine dönmüştü.