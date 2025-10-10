Özgürlük Filosu’ndan gözaltına alındılar: Milletvekilleri İstanbul'a döndü

İsrail ordusunun Gazze’ye insani yardım götüren Vicdan Gemisi’ne uluslararası sularda düzenlediği baskında gözaltına alınan milletvekilleri Mehmet Atmaca, Necmettin Çalışkan ve Sema Silkin Ün, Türkiye’ye döndü.

Saat 12.48’de İsrail’den Azerbaycan’a gönderilen milletvekilleri, Bakü Haydar Aliyev Havalimanı üzerinden saat 22.30’da İstanbul’a iniş yaptı.

İstanbul Havalimanı’nda düzenlenen karşılama töreninde Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AK Parti Milletvekili Hasan Turan, partililer ve Filistin’e destek veren vatandaşlar hazır bulundu.

Milletvekilleri VIP salonuna giriş yaptıklarında, kalabalık grup tarafından “Filistin’e özgürlük” ve “Katil İsrail hesap verecek” sloganlarıyla karşılandı.

“Uluslararası hukuku hiçe saydılar”

Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, yaşadıkları süreci anlatırken şu ifadeleri kullandı:

“Vicdan Gemisi ile İtalya’dan hareket ettikten sonra sekizinci günümüzde, uluslararası sularda, İsrail’e 100 mil mesafedeyken helikopterler ve hücum botlarla baskına uğradık. İsrail, uluslararası hukuku tanımadan Vicdan Gemimize müdahale etti. Hepimizi hukuksuz bir şekilde alarak Aşdod Limanı’na götürdüler.”

Ün, İsrail’de 12 saat boyunca ayrı odalarda bekletildiklerini, ardından Azerbaycan üzerinden Türkiye’ye gönderildiklerini belirtti.

“Gazze bereketi bizi birleştirdi”

Milletvekili Ün, Meclis’teki ortak tepkiyi de hatırlatarak, “Filistin, ülkemizde tüm siyasi partileri birleştirdi. Sayın Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş’un girişimleriyle yayımlanan ortak tezkere bu birlikteliğin en somut göstergesi oldu” dedi.

“Gazze’ye desteği artırma zamanı”

Saadet Partisi Milletvekili Necmettin Çalışkan, yaşananların ardından yaptığı açıklamada,

“Eğer biz bu filolar vasıtasıyla Gazze’deki ateşkese katkı olabilmişsek bunu büyük bir bahtiyarlık sayarız. Bugün bir zafer havası değil, Gazze’ye desteği yükseltme zamanıdır” ifadelerini kullandı.

Çalışkan ayrıca, Türkiye’de tüm kesimlerin Filistin davasına sahip çıktığını vurgulayarak “Devletiyle milletiyle, sağcısıyla solcusuyla, seküleriyle dindarıyla hepimiz Filistin davasına sahip çıktık. Bu birliktelik bizim için gurur kaynağıdır" dedi.

“Biz o riski bilerek yola çıktık”

Saadet Partisi Milletvekili Mehmet Atmaca, İsrail’in uluslararası hukuka uymayacağını bilerek yola çıktıklarını belirterek şunları söyledi:

“İsrail’in bize adil davranmayacağını biliyorduk. Karşılaşılabilecek en olumsuz ihtimalleri göze alarak yola çıktık. Bizim için sürpriz olmadı. Ancak bir kez daha gördük ki İsrail bir devlet değil, hukuku tanımayan bir terör örgütü gibi davranıyor.”

"Buruk bir sevinç içerisindeyiz"

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, milletvekillerinin dönüşüyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bugün önemli bir başarı ortaya kondu ama buruk bir sevinç içerisindeyiz. Milletvekillerimiz büyük bir fedakârlıkla bu yola çıktı. Yarın Filistin’e giden Özgürlük Filosu’ndaki diğer arkadaşlarımızın da Türkiye’ye dönmesini bekliyoruz.”